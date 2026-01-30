Odsvetujemo ogled posnetka! Takole so Putinovci z dronom likvidirali Valerija in njegovo ranjeno ženo (VIDEO)

Že dolgo je znano, da je v ukrajinski vojni vsa človečnost umrla. Danes prihaja nov dokaz, grozljiv posnetek gnusnega zločina ruske vojske nad nedolžnim ukrajinskim prebivalstvom. 54-letni Ukrajinec Valerij je svojo ranjeno ženo Valentino na saneh vlekel skozi sneg 7 kilometrov daleč. Poskušala sta pobegniti iz zasedene vasi Hrabovske, ki so jo okupirali ruski vojaki.

Par, ki se je prebijal skozi sneg, je opazil ruski dron in odvrgel bombo. V eksploziji je umrla Valentina, mož je preživel. Valerij je ob njenem truplu jokal eno uro, nato so odvrgli še eno bombo, ki je ubila tudi njega. Kako bo nocoj spal ruski vojak, ki je upravljal z dronom in ubil dva nedolžna človeka v stiski, lahko samo ugibamo.

Ogled videa odsvetujemo vsem, saj je posnetek grozljiv. Za objavo smo se odločili zgolj zaradi potrebe po dokumentiranju in dokazovanju zločinov proti človečnosti, ki so jih zagrešili Putinovi vojaki.

(v primeru, da se vam video ne naloži, kliknite tukaj)

Videoposnetek je v javnost posredoval medij Visegrad24. Številke umrlih in poškodovanih v vojni v Ukrajini so sicer grozljive: do pomladi bo mrtvih, poškodovanih in pogrešanih neverjetnih dva milijona ljudi, trdi ameriška neprofitna raziskovalna organizacija Center for Strategic and International Studies. Glede na njihove podatke je Rusija izgubila okoli 325.000 ljudi.