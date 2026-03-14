Ogabno do konca! Novinarka ostala zbrana, a poglejte, kaj počne moški v ozadju (VIDEO)

Ostati miren ne glede na to, kaj se dogaja okoli vas, je ena najdragocenejših veščin, ki jih lahko ima novinar pred kamero. Gledalci FOX19 NOW so imeli priložnost ta profesionalizem videti v živo, ko je novinarka Alexis Martin nadaljevala z javljanjem, čeprav se je za njenim hrbtom dogajalo nekaj ogabnega in vznemirljivega.

Martinova je v sredo, medtem ko je stala ob prometni cesti, poročala o obisku predsednika Donalda Trumpa v Ohiu, ko se je med njenim poročanjem v kader prikradel moški. Moški v modrih kratkih hlačah in rdeči majici s temno jakno, je obrnil glavo proti kameri, ko je stopil v kader. Nato se je z nagajivim izrazom na obrazu odpravil proti novinarki televizije.

Med kajenjem cigarete je pristopil k Martinovi in se pojavil v kadru tik za njenim hrbtom, preden je storil nekaj skrajno ogabnega. Kameri je pokazal cigareto, preden si jo je potisnil v usta z gorečim koncem naprej in jo začel žvečiti.

Po tem ogabnem dejanju je skušal kameri še pomahati, a je režiser hitro preklopil kader.