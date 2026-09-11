Ogromen požar na Braču, gasijo ga kar štirje kanaderji: »Piha močan jugo« (VIDEO)

Glavni poveljnik hrvaških gasilcev Slavko Tucaković je za Radio Sljeme povedal, da je stanje zjutraj boljše, čeprav je bilo ponoči izjemno težko oceniti skupno površino, ki jo je zajel požar. Zgodaj zjutraj so na Brač prispeli tudi dodatni gasilci in oprema. »Ob 5. uri smo iz Splitsko-dalmatinske županije poslali 33 gasilcev in deset dodatnih vozil. Ob 6.20 pričakujemo tudi vzlet štirih kanaderjev, ki bodo pomagali pri gašenju, da bi požar dokončno obvladali,« je povedal Tucaković.

Dodal je, da so gasilcem delo dodatno oteževali močan veter in spremembe njegove smeri. »Jugo je zelo oteževal gašenje, težavo pa so predstavljale tudi spremembe smeri vetra ponoči. Ves čas je bilo negotovo, ali bo deževalo,« je dejal. Ponoči je grmelo, številni udari strel pa so verjetno tudi povzročili požar.

»Najverjetneje je vzrok udar strele, vendar bo policija to zelo hitro ugotovila,« je povedal Tucaković. »Trenutno je še nekaj oblakov, vendar za zdaj ni dežja. Upamo, da bo pozneje vendarle deževalo in pomagalo, da bi vse skupaj čim prej končali, seveda ob pomoči kanaderjev, ki so prispeli na območje požara.«

Zaprta lokalna cesta Dračevica–Ložišća

Dramatična noč na Braču na Hrvaškem se nadaljuje, poroča portal Dalmacija Danas. Velik požar, ki je pozno v četrtek zvečer izbruhnil na območju med Ložišćem in Dračevico, se še naprej širi, gasilci pa se z njim z velikimi napori spopadajo. Požar gasijo vse otoške gasilske enote z vsemi razpoložljivimi vozili in osebjem. Za zdaj ni informacij, da bi zaprosili za pomoč gasilcev s celine.

Neurje je medtem zajelo dele otoka Šolta, prve kaplje dežja pa so dosegle tudi Milno. Na območju požara kljub temu še ni dežja. Sprva je obstajalo upanje, da bi se padavinski sistem lahko približal tudi območju požara, vendar gasilcem trenutno velike težave povzroča močan jugo.

Bralci portala Dalmacija Danas z Brača so okoli 1.30 sporočili, da se je požar zaradi močnega juga začel širiti navkreber. Ognjena fronta je vidna iz več delov otoka, zaradi vetra pa se lahko razmere zelo hitro spreminjajo. Policija je zaradi požara zaprla lokalno cesto Dračevica–Ložišća, območje, ki ga je zajel požar, pa je ostalo tudi brez električne energije. Požar se z območja Ložišća postopoma širi proti Pothumlju.

Izključeni daljnovodi

Požar, ki je v četrtek malo po 23. uri izbruhnil med Ložišćem in Grabovico na otoku Braču, so gasilci intenzivno poskušali obvladati tudi ponoči. Zaradi ognja so bili izključeni daljnovodi, so za hrvaško tiskovno agencijo Hina povedali v gasilskem operativnem središču Brač. »Gasilcem je uspelo obraniti Ložišće, zdaj pa poteka boj z ognjem na območju Bobovišća,« so okoli 4. ure zjutraj povedali v središču.

Gasilci so dodali, da je bil izključen lokalni daljnovod, lokalna cesta pa je zaprta za promet. Poudarili so, da je bilo na terenu 44 gasilcev s 15 vozili ter da hiše niso ogrožene. Požar na Braču je viden tudi iz Splita in okoliških krajev.

Na terenu več deset gasilcev in vozil

Poudarili so, da gre za velik požar na nenaseljenem in težko dostopnem območju ter da po prvih informacijah hiše niso ogrožene. Policija je zaradi požara zaprla lokalno cesto, poročajo hrvaški mediji. Gasilci so na terenu in se borijo z ognjenimi zublji. Za razliko od Hvara, Visa in obale na Braču v zadnjih 24 urah ni bilo dežja. Požar je zelo dobro viden tudi iz Splita, poroča Jutarnji.hr.