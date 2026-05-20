MAFIJSKI OBRAČUN IN POLITIČNI VIHAR

Ogromen škandal pretresa Srbijo, Vučić pa daje bizarne izjave. »Vse želijo prikriti«

Vučić pod pritiskom po novi aferi, opozicija pa govori o razpadli državi.
Aleksandar Vučić FOTO: Djordje Kojadinovic, Reuters
A. G.
 20. 5. 2026 | 18:10
Dogajanje spominja na scenarij kriminalne serije: načelnik beograjske policije Veselin Milić je 12. maja v »Restavraciji 27«, ki se nahaja v elitnem delu srbske prestolnice, organiziral spravni sestanek dveh sprtih kriminalnih klanov. Namesto sprave je Saša Vuković, znan kot Boske, s streli iz pištole ubil Aleksandra Nešovića, imenovanega Baja. Po tem je bilo aretiranih deset oseb, med njimi tudi zdaj že nekdanji načelnik beograjske policije Veselin Milić. Ta je ob prisotnosti policijskega varovanja odstranjeval sledi. Zato je obtožen neprijave in prikrivanja kaznivega dejanja. Več medijev je ob sklicevanju na policijske vire objavilo, da so truplo umorjenega našli zažgano v Šimanovcih, 30 kilometrov od Beograda.

Vendar je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na novinarski konferenci dejal, da trupla umorjenega še niso našli in da iskanje še traja. Nekateri pravniki so že opozorili, da številne Vučićeve izjave ovirajo preiskavo in predstavljajo poskus nadzora škode. Zanimivo je tudi, da se srbski notranji minister Ivica Dačić po storjenem kaznivem dejanju sploh ni oglasil.

Prikrivanje

Škandalozno dejstvo, da je eden ključnih šefov srbske policije v tesnih stikih s kriminalnimi krogi in da je prikrival sledi umora, je šokiralo srbsko javnost. Oblast po drugi strani na vse načine poskuša zmanjšati pomen tega dogodka, vendar odvetnik in nekdanji namestnik notranjega ministra Božo Prelević za Deutsche Welle opozarja, da »ta dogodek priča o metastazi režima, ki ne more delovati brez kriminala«.

»Kriminalci po drugi strani želijo imeti določene koristi in privilegije zaradi tega, kar počnejo za oblast. Po naravi stvari zdaj prihaja do konfliktov, po tem pa imamo predsednika, ki se ukvarja zgolj s prikrivanjem te afere. Vse to skupaj pušča grenak priokus razpadle države, v kateri nihče ne izvaja oblasti, nato pa se čudijo, zakaj ni odpiranja poglavij in napredka pri evropskih integracijah,« pravi Prelević.

Gola sila

Politolog Dejan Bursać meni, da tega škandala ne bo lahko prikriti, in ocenjuje, da je »ta afera precej pretresla javnost«. »Tukaj nimamo primera običajne korupcije ali običajnega stika s sumljivimi osebami. Mislim, da je to veliko težja situacija tako za institucije kot za režim Aleksandra Vučića.

Očitno je bilo ocenjeno, da javnosti ne smejo prepustiti, da sama sprejema zaključke, zato mora predsednik Srbije zdaj vsakodnevno ponujati svojo različico resnice. Celo jezi se na policijo, kot da ni jasno, da je policija eden od stebrov ohranjanja režima, ki se večinoma vzdržuje z golo silo,« poudarja sogovornik Deutsche Welle.

Pada vlada? Kakšna vlada?

Ni malo tistih, ki navajajo, da bi takšna afera v katerikoli civilizirani državi pripeljala do padca vlade in novih volitev. Oblast v Srbiji pa ima po običaju drugačen izračun, zato prihaja do razvodenitve zgodbe, vključevanja vojske v iskanje trupla in prekrivanja škandala s statistikami o splošnem upadu kriminala in umorov.

Božo Prelević opaža, da »v Srbiji vlada ne more pasti, ker vlade sploh nimajo«. »Imamo premierja, ki dela dva dni tedensko, preostali čas pa je v zasebni kliniki. Imamo samo enega človeka – avtokrata, ki je poteptal vse institucije. Pade lahko samo on. Tu ni nobene odgovornosti. Srbiji se sicer ne bi zgodilo nič, če bi padel premier Đuro Macut, tega nihče ne bi opazil niti ne bi naredilo nobene razlike. Veliko vprašanje je tudi, ali sploh imamo notranjega ministra in ali si ta sploh sme podati odstop. Imamo župana Beograda, ki je bodisi v Italiji bodisi trenira vaterpoliste. Vučić je ustvaril oblast, kakršna ne obstaja nikjer na svetu,« ocenjuje Prelević.

Brez zakonov, institucij in zdrave pameti

Povsem gotovo bi v številnih državah sveta najmanj notranji minister, verjetno pa tudi celotna vlada podali odstop, pravi Dejan Bursać in dodaja: »To nam pove, na čem Srbska napredna stranka temelji svojo oblast. Ni zakonov, ni institucij, ni zdrave pameti niti česarkoli, kar bi označevalo moralo in dostojnost. Obstaja samo suho ohranjanje oblasti s pomočjo sredstev sile na eni strani, na drugi pa prodajanje megle tistim dvema milijonoma volivcev, ki jih potrebujejo za obstanek na oblasti. Noben drug model vladanja jih ne zanima,« opozarja Bursać.

Bizarne napovedi Aleksandra Vučića

Nabor izjav Aleksandra Vučića po izbruhu te afere je širok. Začel je – po 14 letih svoje vladavine – z grožnjami. Med drugim je bila tu tudi bizarna napoved »sprejetja novega zakona, po katerem policisti ne bodo smeli varovati ljudi iz podzemlja«. Aretacija Veselina Milića in drugih policistov naj bi bila po mnenju oblasti tudi dokaz, »da ni zaščitenih«.

Zakoni vsake demokratične države, pa tudi današnje Srbije, sicer že zdaj ne dovoljujejo takšne povezave med policijo in organiziranim kriminalom. To samo kaže, kako globoko je padla Srbija, komentira Božo Prelević in dodaja, da je »poleg tega zanimiva tudi napoved odprtja spletne strani, na kateri bodo državljani lahko prijavljali arogantne funkcionarje SNS-a«.

»Ti arogantni funkcionarji SNS-a pravzaprav služijo temu, da grozijo ljudem in jim vzbujajo strah, da bi glasovali za SNS. Vučić seveda ne pravi, da arogantnih funkcionarjev ni ali da bodo naredili vse, da ne bo več narkodilerjev, temveč pravi, da policija ne bo mogla več ščititi narkodilerjev. Logika tukaj ne obstaja več in mi živimo od škandala do škandala, vsak od teh škandalov pa odnese tudi človeška življenja,« poudarja Prelević.

Triki s pretečenim rokom trajanja?

Če imajo narkodilerji policijske značke ali značke tajnih služb, je precej jasno, katera stranka jim je omogočila, da imajo te značke, opozarja Dejan Bursać. »V zadnjem letu in pol protestov smo lahko videli, kdo vse skupaj s policijo poskuša braniti režim pred državljani. Med njimi so kriminalci, nasilneži in huligani, vse to pa pod neposredno ali posredno zaščito policije. Enako je Vučić govoril tudi, ko je prišel na oblast, zdaj pa po toliko letih absolutne oblasti ene hiperkorumpirane stranke spet govori, kako se bo boril proti temu. Mislim, da je za to nekoliko prepozno in nisem prepričan, koliko lahko ti triki danes še uspejo v Srbiji,« zaključuje Bursać za Deutsche Welle, poroča Index.hr.

Veselin MilićSrbijaAleksandar Vučićpolicijastrelski napadkriminalBeogradumorvladakorupcijaaretacija
