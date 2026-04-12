Ojoj! Zaradi razlitja goriva so morali ustaviti promet

Zaradi razlitja goriva med polnjenjem ene od ladij je ustavljeno delovanje velikega dela pristanišča v belgijskem Antwerpnu. Na delu so intervencijska plovila, ki čistijo gorivo in si prizadevajo omejiti onesnaženje, je sporočil upravljavec drugega največjega pristanišča v Evropi.

Do razlitja je prišlo med točenjem goriva v ladjo na najpomembnejšem kontejnerskem terminalu. Kljub temu da so iztekanje goriva ustavili in začeli čiščenje, se je onesnaženje ponoči razširilo na območje izliva reke Scheldt, ob katerem je terminal. Na tem območju je promet v celoti ustavljen, morda bo zaprtje trajalo več dni, so povedali v pristanišču. »Vse interventne službe so aktivirane ter se osredotočajo na omejevanje širjenja in na čiščenje razlitja,« so zapisali v izjavi.

Po poročanju belgijskih medijev se je nesreča zgodila med točenjem goriva v kontejnersko ladjo MSC Denmark VI. V ladjarski družbi MSC so potrdili, da je njihova ladja vpletena v dogodek, dodatnih informacij pa niso želeli podati. Kot so povedali, so osredotočeni na zagotavljanje varnosti posadke, terminala in narave.

V pristanišču so poudarili, da izvajajo vse možne ukrepe za omejitev posledic na delovanje pristanišča in ekološke škode. Pristanišče v Antwerpnu, ki obsega območje velikosti več kot 22.000 nogometnih igrišč, je ena ključnih točk za vstop blaga v Evropo in za nizozemskim Rotterdamom drugo največje v Evropi. Pretovor znaša okoli 267 milijonov ton blaga na leto.