Okostnjak letos postregel z rekordom

V Mehiki je dan spomina na mrtve tradicionalno veliko praznovanje. Po starodavnem verovanju se duše pokojnih takrat vračajo na obisk, zato jim doma pripravijo oltarje, okrašene s fotografijami, svečami, hrano in cvetjem, na ulicah pa se vrstijo parade. Praznik, ki združuje staroselske običaje in katoliško tradicijo, je Unesco leta 2008 uvrstil na seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva, letos pa so ga v mehiški prestolnici zaznamovali tudi z rekordom.

33,5 METRA je nov mejnik La Catrine.

Glavni mestni trg Zócalo je namreč krasila La Catrina, ki je segala kar 33,5 metra visoko in je bila po Guinnessu najvišja upodobitev tega priljubljenega mehiškega okostnjaka na svetu do zdaj. Dozdajšnji rekord iz leta 2023, na katerega so ponosni v mestu Puerto Vallarta, so tako presegli za pet metrov. La Catrino, ki so jo po nekaj dneh varno odstranili s trga, so ponoči osvetljevale luči, oblečena pa je bila v ikonično razkošno, vijoličasto obleko, dolgo približno 27 metrov, glavo pa ji je krasi venec cvetov. Pri izdelavi konstrukcije iz kartona, jekla in steklenih vlaken je sodelovalo 140 ljudi. Obdajalo jo je približno 70.000 cvetov žametnic, katerih vonj in živahne barve imajo v mehiškem izročilu prav poseben pomen: verjamejo namreč, da pomagajo dušam pokojnih najti pot nazaj k bližnjim.

Nastala je kot posmehljiv odziv na modo premožnih Mehičank.

La Catrina je eden najbolj prepoznavnih simbolov praznovanja. Njena podoba izvira z začetka 20. stoletja, ko jo je ustvaril mehiški grafik in ilustrator José Guadalupe Posada. Upodobil je okostnjaka z velikim, modnim klobukom kot satiričen odziv na modo premožnih Mehičank, ki so posnemale evropski slog in se s tem odpovedovale svoji kulturi. Posada je z upodobitvami okostnjakov sicer opozarjal tudi na družbene razlike in sporočal, da smrt ne izbira med bogatimi in revnimi. La Catrina je pozneje zaslovela predvsem po zaslugi mehiškega slikarja Diega Rivere, ki jo je upodobil na svoji znameniti stenski poslikavi Sanje o nedeljskem popoldnevu v parku Alameda iz leta 1947. La Catrina je tako postopoma postala simbol mehiške identitete in značilnega odnosa do življenja in smrti. Danes se ljudje med praznovanjem pogosto našemijo v okostnjake, obraz si poslikajo v podobi lobanje, številne ženske pa posnemajo prav njen prepoznavni videz.