Oktobeer fest pri južnih sosedih

Zagreb bo med 10. in 19. oktobrom postal prestolnica zabave in piva: začenja se Oktobeer fest, največji tovrstni dogodek v regiji. Na 47.000 kvadratnih metrih zagrebškega velesejma bodo obiskovalce pričakali potoki piva, okusna hrana, dobra glasba, rolerdrom, lunapark, pa tudi posebna otroška cona z velikim Legovim šotorom za najmlajše. Festival bo ponudil več kot 120 razstavljavcev iz štirih držav, več kot 60 glasbenih skupin in didžejev.

Vsak večer bo na voljo pestra glasbena ponudba v petih velikih šotorih: hrvaškem, party, vinskem, češkem in nemškem. Nastopila bodo velika imena regije in številne tribute skupine, ki bodo poskrbele za dobro vzdušje. Med njimi bodo Maja Šuput, Mate Bulić, Daleka obala, Ilan Kabiljo, Dražen Zečić, številne tamburaške zasedbe in drugi, priredili pa bodo tudi veliko elektronsko plesno zabavo, imenovano Cro Dance Party. Več kot 120 razstavljavcev iz štirih držav bo predstavilo bogato ponudbo domačih in tujih pivskih specialitet ter raznoliko kulinariko. Posebna atrakcija bo veliki rolerdrom s površino več kot 600 m2, ki bo odprt vsak dan od 13. do 24. ure; do 20. ure bo deloval kot običajno rolersko prizorišče, nato pa se bo spremenil v disko na rolerjih. Obiskovalce bo razveselil tudi največji lunapark v Evropi, poln voženj, zabavnih iger in adrenalinskih atrakcij za vse generacije. Najmlajši bodo lahko ustvarjali v Legovem šotoru Bricktoberfest, kjer bo na ogled legokockasta razstava Brick Pit, potekale pa bodo tudi različne delavnice.

