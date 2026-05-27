Omilili sankcije Rusiji, pomoč Ukrajini pa blokirali: preobrat v močni evropski državi

Združeno kraljestvo, Francija in druge države Nata so blokirale načrt, po katerem bi vsaka članica prispevala 0,25 % svojega BDP za vojaško pomoč Ukrajini, poroča Telegraph, ki se sklicuje na vir iz zavezništva. Pred tem je generalni sekretar Nata Mark Rutte novinarjem povedal, da bo predlog verjetno zavrnjen. »Ne mislim, da bo to sprejeto, ker obstaja veliko nasprotovanje fiksnemu znesku 0,25 %,« je dejal. Rutte ni imenoval članic, ki so blokirale predlog, vendar je vir iz Nata za Telegraph povedal, da so mu nasprotovale Velika Britanija, Francija, Kanada, Italija in Španija.

Novica prihaja takoj po nepričakovani omilitvi britanskih sankcij proti Rusiji, kar je zadalo dodaten udarec podobi Londona kot enega najzvestejših partnerjev Ukrajine. Velika Britanija je 19. maja povzročila šok in ogorčenje s tihim izdajanjem začasnega dovoljenja, ki dovoljuje uvoz dizla in letalskega goriva, proizvedenega iz ruske nafte, če so »izdelki predelani v tretji državi«. Vlada je prav tako odobrila dovoljenje, ki omogoča pomorski prevoz in dobavo utekočinjenega zemeljskega plina iz ruskih LNG-terminalov Sahalin-2 ali Jamal.

Ukrajinski in evropski uradniki so bili presenečeni nad napovedjo, London pa se je pozneje opravičil zaradi nerodnega uvajanja. Vendar pa je licence pustil v veljavi. Po navedbah vira Telegrapha je najmanj sedem drugih članic Nata podprlo Ruttejev načrt. Vse te članice, ki podpirajo načrt, naj bi že porabljale več kot 0,25 % svojega BDP za vojaško pomoč Kijevu.

Na istem srečanju zunanjih ministrov Nata, na katerem je Rutte dejal, da predlog verjetno ne bo uspel, je povedal tudi, da mora zavezništvo postati boljše pri enakomernejši porazdelitvi bremena podpore Ukrajini med članicami. »Želim doseči, da se breme enakomerneje porazdeli, ker trenutno samo šest ali sedem zaveznic opravlja težko delo,« je dejal Rutte. Nato bo julija organiziral svoj letni vrh v Ankari v Turčiji. Predsednik Volodimir Zelenski je povabljen, da se pridruži, Rutte pa naj bi upal, da bo na vrhu dokončno oblikoval omenjeni predlog o porabi. Toda zdaj iz tega ne bo nič.