  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MOSTOVE UPORABLJA NAJMANJ DEVET VRST ŽIVALI

Opicam postavljajo mostove, malezijska organizacija skrbi za redke temne langurje (FOTO)

Nekoč so živeli v gozdu, danes pa vse bližje naseljem.
Preprosta, a še kako učinkovita rešitev FOTOGRAFIJI: Mohd Rasfan/Afp
Preprosta, a še kako učinkovita rešitev FOTOGRAFIJI: Mohd Rasfan/Afp
A. J.
 21. 5. 2026 | 15:15
0:14
A+A-

Nekoč so živeli globoko v gozdu, danes pa se je zaradi širjenja človeških bivališč njihov življenjski prostor tako skrčil, da je del njihovega nekdanjega ozemlja poseljen z ljudmi. Zabavni in spretni temni langurji (Trachypithecus obscurus) so se temu prilagodili in sproščeno živijo ob boku stanovalcev mirnejših predelov George Towna na malezijskem otoku Penang. Življenje pa jim greni pomanjkanje dreves, ki jim onemogoča običajno skakanje z veje na vejo. Pomaga jim skupina prostovoljcev Langur Projekt Penang (LPP), ki že več let udejanja nenavadno idejo: opicam tam, kjer je človek razredčil drevje, gradi mostove.

Temna langurka Julie je članica skupine Concord, ki jo LPP še posebno skrbno spremlja. Glava te razširjene opičje družine je Juliejin oče, samec Ah Tan, poleg njega in Julie pa so v njej še starejši samici Kim in Andrea, mladi odrasli samec Luan Luan ter mladiča Bumi in Sunny. Skupina živi na približno 13 hektarjih, del njihovega domačega ozemlja pa je tudi stanovanjska soseska. Po zaslugi mostov, ki jih postavlja LPP, lahko kljub sobivanju s človekom tako kot prej nemoteno iščejo svojo priljubljeno hrano, ne da bi jim bilo treba stopiti na tla, kjer jih lahko ogrozijo ljudje in promet. Mostovi omogočajo, da ta dokaj izbirčna vrsta opic brez težav pride do listov, poganjkov, cvetov, semen in plodov, ki so del njihovega običajnega jedilnika.

Pri postavljanju mostov so si pomagali tudi z avtodvigalom.
Pri postavljanju mostov so si pomagali tudi z avtodvigalom.

Po zaslugi mostov se krošnje vajenim opicam ni treba spustiti na tla.

Mostovi niso razveselili le temnih langurjev

Mostovi, ki jih organizacija postavlja na podlagi opazovanja premikanja opic, niso razveselili le temnih langurjev. Kot so ugotovili opazovalci, jih uporablja najmanj devet vrst živali, poleg temnih langurjev še malajske orjaške veverice, počasni loriji, makaki, cibeti, plazilci in kače. Skupina, ki domiselno in skrbno rešuje opičje težave, poleg zaposlenih strokovnjakov vključuje tudi lokalne prostovoljce, stare od 17 do 65 let. Ti pozorno opazujejo temne langurje, beležijo njihovo gibanje in vedenje ter pomagajo razumeti, kje živali potrebujejo varnejše poti.

Več iz teme

temni langurjiživaliogrožene vrstenaravaprostovoljstvomostMalezija
ZADNJE NOVICE
15:15
Novice  |  Svet
MOSTOVE UPORABLJA NAJMANJ DEVET VRST ŽIVALI

Opicam postavljajo mostove, malezijska organizacija skrbi za redke temne langurje (FOTO)

Nekoč so živeli v gozdu, danes pa vse bližje naseljem.
21. 5. 2026 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE SRCA

Najboljše živilo za zniževanje holesterola

Povišan holesterol je eden glavnih dejavnikov tveganja za razvoj bolezni srca in možganske kapi.
21. 5. 2026 | 15:00
14:57
Novice  |  Slovenija
PROBLEM PARKIRANJA

Repar Trkaj po srečanju z Jankovićem v Štepanjskem naselju: »Hura«

Stanovalci zahtevajo odprt dialog z MOL, trajno odpravo plačljivega parkirnega režima v Štepanjskem naselju, odstranitev potopnih količkov in ureditev varnosti na dovoznih poteh z redarsko službo.
21. 5. 2026 | 14:57
14:19
Šport  |  Športni trači
SLOVO

Šok v svetu košarke! Dvakratni mladinski prvak tragično umrl v prometni nesreči

Raz Adam je bil star 26 let.
21. 5. 2026 | 14:19
14:15
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

To je skrivni razlog, zakaj imate v spalnici vedno tisti »stol z oblačili«

Dom brez kupa oblačil na stolu? Z nekaj preprostimi triki lahko preprečite nered in poskrbite, da bodo stvari vedno na svojem mestu.
21. 5. 2026 | 14:15
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
V PRIČAKOVANJU

Manj blišča, več zasebnega otoka: Trumpovemu sinu vojna podrla načrte

Poroka Donalda Trumpa mlajšega ne bo tako glamurozna, kot je bilo sprva načrtovano.
21. 5. 2026 | 13:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

S športom ustvarjamo boljši svet: 1. junija bo dobrodelni odbojkarski spektakel

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Kaj je vzrok za bolečino v kolku?

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Kaj je vzrok za bolečino v kolku?

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Tudi Slovenci navdušeni nad to novostjo v Zagrebu (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice19. 5. 2026 | 07:40
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
20. 5. 2026 | 10:19
Novice  |  Slovenija
PODKAST

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Kdo bo plačal, če kupec nenadoma odpove?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki