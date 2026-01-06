  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NI NA PRODAJ

Opozorilo danske premierke: »Če Trump napade Grenlandijo, bi bil to konec Nata – takrat bi se vse ustavilo …«

Danska premierka je opozorila na resne posledice, če bo predsednik Združenih držav Amerike vztrajal pri svojih grožnjah glede Grenlandije.
Mette Frederiksen, danska političarka in predsednica vlade (premierka) Danske, ki to funkcijo opravlja od junija 2019. FOTO: Stephanie Lecocq Reuters
Mette Frederiksen, danska političarka in predsednica vlade (premierka) Danske, ki to funkcijo opravlja od junija 2019. FOTO: Stephanie Lecocq Reuters
A. G.
 6. 1. 2026 | 14:15
 6. 1. 2026 | 14:42
2:28
A+A-

Reakcije na ameriške grožnje glede Grenlandije se stopnjujejo. Danska premierka Mette Frederiksen je v ostri izjavi poudarila, da bi vsak enostranski ameriški poseg proti Grenlandiji predstavljal prelomni presedan znotraj Nata. V intervjuju za televizijsko hišo TV2 je Frederiksen jasno povedala: »Če se ZDA odločijo za vojaški napad na drugo državo članico Nata, potem se vse podre – vključno z Natom in varnostjo, ki smo jo vzpostavili po drugi svetovni vojni.« Danska premierka je opozorila na resne posledice, če bo predsednik Združenih držav Amerike vztrajal pri svojih grožnjah glede Grenlandije.

Donald Trump je v preteklosti večkrat omenil možnost, da bi Grenlandija postala del ZDA, pri čemer je izpostavil strateško lego otoka in bogastvo mineralnih virov. Nedavna odločitev njegove vlade, da imenuje posebnega poslanika za Grenlandijo, je sprožila jezo na Danskem, ki je dolgoletna zaveznica v okviru Nata in uživa tradicionalno tesne odnose z Washingtonom. Ameriški predsednik je opozoril tudi, da bi lahko ZDA posegle tudi v primeru drugih držav. V intervjuju za revijo Atlantic je dejal: »Grenlandija je za nas absolutno potrebna.« Ob tem je dodal, da otok potrebujejo zaradi nacionalne varnosti, in napovedal, da se bodo o zadevi pogovarjali čez dvajset dni. Trump ni izključil niti možnosti uporabe sile, če bi ZDA želele prevzeti nadzor nad ogromnim arktičnim otokom.

Danska premierka je v nedeljo na spletni strani danske vlade poudarila, da Danska in Grenlandija sodita v Nato in uživata varnostne garancije zveze. Poudarila je, da Danska že ima obrambni sporazum z ZDA, ki omogoča ameriški vojski dostop do Grenlandije, hkrati pa je povečala varnostna vlaganja v arktični regiji. Frederiksenova je ostro zaključila: »Močno pozivam Združene države Amerike, naj prenehajo groziti zgodovinskemu zavezniku in drugi državi ter njenemu narodu, ki je jasno povedal: Grenlandija ni na prodaj.« Napetosti med ZDA in Dansko se stopnjujejo, kar sproža vprašanja o prihodnosti strateškega partnerstva v okviru Nata in varnosti v arktični regiji, poroča Večernji list.

 

Več iz teme

Mette FrederiksenGrenlandijaDonald Trumpameriške grožnje
ZADNJE NOVICE
15:19
Novice  |  Svet
NEMŠKI CENTER ZA IZREDNE POJAVE NA NEBU

Nemški center lani zabeležil rekordno število opažanj NLP, koliko je resničnih?

Število prijav vztrajno narašča od leta 2019.
6. 1. 2026 | 15:19
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TEŽAVA

Štirje razlogi: zato je po 50. tako težko shujšati

Obstajajo štirje dejavniki, ki po 50. največkrat stojijo na poti do vitke postave.
6. 1. 2026 | 15:00
14:35
Novice  |  Svet
TRADICIJA

Na led so zmetali 81.796 medvedkov, preberite, zakaj

Hokejski klub iz Pensilvanije organizira metanje igrač od leta 2001.
6. 1. 2026 | 14:35
14:15
Novice  |  Svet
NI NA PRODAJ

Opozorilo danske premierke: »Če Trump napade Grenlandijo, bi bil to konec Nata – takrat bi se vse ustavilo …«

Danska premierka je opozorila na resne posledice, če bo predsednik Združenih držav Amerike vztrajal pri svojih grožnjah glede Grenlandije.
6. 1. 2026 | 14:15
14:13
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Danes jo podre skoraj vsak drugi Slovenec – pa veste, kam z novoletno smrečico?

Kdaj podreti novoletno smrečico in kam z njo po praznikih? Preverite tradicije, praktične nasvete in okolju prijazne rešitve za dom.
6. 1. 2026 | 14:13
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
SPOR

Donald Trump vulgarno nad Georgea Clooneyja, prizanesel ni niti Amal

Igralec mu je hitro in jasno odgovoril.
6. 1. 2026 | 13:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki