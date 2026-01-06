Opozorilo danske premierke: »Če Trump napade Grenlandijo, bi bil to konec Nata – takrat bi se vse ustavilo …«

Reakcije na ameriške grožnje glede Grenlandije se stopnjujejo. Danska premierka Mette Frederiksen je v ostri izjavi poudarila, da bi vsak enostranski ameriški poseg proti Grenlandiji predstavljal prelomni presedan znotraj Nata. V intervjuju za televizijsko hišo TV2 je Frederiksen jasno povedala: »Če se ZDA odločijo za vojaški napad na drugo državo članico Nata, potem se vse podre – vključno z Natom in varnostjo, ki smo jo vzpostavili po drugi svetovni vojni.« Danska premierka je opozorila na resne posledice, če bo predsednik Združenih držav Amerike vztrajal pri svojih grožnjah glede Grenlandije.

Donald Trump je v preteklosti večkrat omenil možnost, da bi Grenlandija postala del ZDA, pri čemer je izpostavil strateško lego otoka in bogastvo mineralnih virov. Nedavna odločitev njegove vlade, da imenuje posebnega poslanika za Grenlandijo, je sprožila jezo na Danskem, ki je dolgoletna zaveznica v okviru Nata in uživa tradicionalno tesne odnose z Washingtonom. Ameriški predsednik je opozoril tudi, da bi lahko ZDA posegle tudi v primeru drugih držav. V intervjuju za revijo Atlantic je dejal: »Grenlandija je za nas absolutno potrebna.« Ob tem je dodal, da otok potrebujejo zaradi nacionalne varnosti, in napovedal, da se bodo o zadevi pogovarjali čez dvajset dni. Trump ni izključil niti možnosti uporabe sile, če bi ZDA želele prevzeti nadzor nad ogromnim arktičnim otokom.

Danska premierka je v nedeljo na spletni strani danske vlade poudarila, da Danska in Grenlandija sodita v Nato in uživata varnostne garancije zveze. Poudarila je, da Danska že ima obrambni sporazum z ZDA, ki omogoča ameriški vojski dostop do Grenlandije, hkrati pa je povečala varnostna vlaganja v arktični regiji. Frederiksenova je ostro zaključila: »Močno pozivam Združene države Amerike, naj prenehajo groziti zgodovinskemu zavezniku in drugi državi ter njenemu narodu, ki je jasno povedal: Grenlandija ni na prodaj.« Napetosti med ZDA in Dansko se stopnjujejo, kar sproža vprašanja o prihodnosti strateškega partnerstva v okviru Nata in varnosti v arktični regiji, poroča Večernji list.