Opozorilo pred tretjo svetovno vojno, Rusija naj bi načrtovala obsežno invazijo na tri države

Sredi vojne v Ukrajini so se okrepili strahovi pred morebitnim stopnjevanjem ruske agresije, saj so se pojavila opozorila, da bi lahko Rusija za tarčo vzela baltske države. Moskva je Estonijo, Latvijo in Litvo večkrat obtožila, da skupaj z Ukrajino pripravljajo napade z brezpilotnimi letalniki na Rusijo, vendar vse tri države te obtožbe zanikajo. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je na novinarski konferenci maja dejal, da gre za »zaskrbljujoč« razvoj dogodkov, in dodal, da »vas vedno skrbi stopnjevanje razmer«. Povedal je: »Razumemo, da se te države zaradi tega počutijo ogrožene, kar je seveda iz očitnih razlogov razumljivo. Zato gre za zaskrbljujočo zadevo, saj vas vedno skrbi, da bi se lahko kaj takega razvilo v nekaj veliko večjega, in to je vedno mogoče.«

Rubio je dejal, da ZDA razmere »pozorno spremljajo« in da so glede tega vprašanja »v stiku« z Natom. Dodal je: »To nas skrbi, ker ne želimo, da bi to preraslo v širši konflikt, ki bi lahko vodil v nekaj veliko hujšega.« Pred le nekaj dnevi so v bližini Estonije opazili »nenavadne« premike ruske vojske, kar je znova okrepilo strahove, da bi lahko Vladimir Putin razširil svojo vojaško kampanjo.

Ruske vojaške aktivnosti

Estonski obrambni minister Hanno Pevkur je povedal, da je Kremelj 9. julija prvič izvedel vojaške vaje z bojnim streljanjem v bližini meje njegove države z Rusijo. Po njegovih besedah so ruske sile nevarne vojaške vaje izvedle na Čudskem jezeru, ki leži na meji med državama, ne da bi o tem obvestile estonske oblasti. Pevkur je rusko operacijo označil za »nenavadno« in »vsekakor ne običajno«. Dodal je: »Rusija na Čudskem jezeru doslej še ni izvajala vaj z uporabo orožja. V tem smislu gre za nekaj novega. Streljali so na premikajočo se tarčo na vodi.«

V sredo je litovski predsednik Gitanas Nausėda dejal, da imajo tudi obveščevalne podatke, po katerih Putin načrtuje napad na »kritično infrastrukturo« njegove države, kot je nacionalno elektroenergetsko omrežje.

Na srečanju z latvijskim predsednikom je Nausėda dejal: »Ne morem zanikati, da imamo takšne informacije in da se nanašajo na omejene kinetične operacije, katerih verjetna tarča je kritična infrastruktura.« Povedal je še, da oblasti spremljajo tveganje za napade, ki bi lahko zmotili delovanje energetskih in prometnih sistemov države, vključno z objekti, ki Litvi omogočajo povezavo z evropskim elektroenergetskim omrežjem, poroča Express.co.uk.