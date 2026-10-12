Oranžna kuga v Evropskem parlamentu

V stavbi Evropskega parlamenta v Strasbourgu je na ogled nenavaden kip ameriškega predsednika ­Donalda Trumpa. Dva metra in pol visoko skulpturo Oranžna kuga (Orange Plague) je izdelal 72-letni danski umet­nik Jens Galschiøt, ki s satiro kritizira Trumpovo politiko in njegov odnos do podnebnih sprememb.

Galschiøt se posveča skulpturam, s katerimi opozarja na krivice v svetu ter jih postavlja na velike trge in v mesta po svetu. Večinoma so izdelane iz brona, financira pa jih z lastnimi sredstvi.

Kip prikazuje golega Trumpa, prevlečenega s 23-karat­nim zlatom, ki sedi na ramenih manjšega moškega. V eni roki drži tehtnico pravičnosti, v drugi dolgo zlato palico za golf. Skulptura ima še eno ime – Kralj krivice (King of Injustice).

Na podstavku kipa je razložena simbolika umet­nine: »Sedim na hrbtu človeka, ki se pogreza pod mojo težo. Naredil bi vse, da bi mu pomagal. Razen tega, da bi sestopil z njegovega hrbta.«

Po poročanju DW je avtor pojasnil, da je skulptura neposredna kritika Trumpovega zaviranja boja proti podnebnim spremembam. Kip je postavljen v prehodu, ki povezuje dve stavbi Evropskega parlamenta, na ogled naj bi bil do četrtka.

Danski levičarski evropski poslanec Per Clausen, ki je umetnika povabil v Strasbourg, se morebitnega Trumpovega odziva ne boji. »Če je nekdo tako občutljiv, da ne more prenesti razstave skulpture v Evropskem parlamentu, nima kaj iskati na svetovnem odru,« je dejal.

Trump se na umetnino za zdaj ni odzval. Galschiøtova skulptura je bila že razstavljena v drugih evropskih mestih, pa tudi na podnebni konferenci Združenih narodov Cop30 v brazilskem ­Belému.