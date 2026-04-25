  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ODHAJAJOČI PREMIER

Orbán bo po porazu na volitvah presenetil s to potezo

Odhajajoči madžarski premier pravi, da gane potrebujejo v parlamentu, ampak pri reorganizaciji nacionalnega tabora. Pripravljen pa je ostati na čelu stranke.
Odhajajoči madžarski premier Viktor Orbán bo vrnil poslanski mandat, ki ga je osvojil na nedavnih parlamentarnih volitvah, na katerih je njegova stranka Fidesz utrpela hud poraz. Fotografija je arhivska. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP
R. I.
 25. 4. 2026 | 21:24
Odhajajoči madžarski premier Viktor Orbán je danes sporočil, da bo vrnil poslanski mandat, ki ga je osvojil na nedavnih parlamentarnih volitvah, na katerih je njegova stranka Fidesz utrpela hud poraz. Je pa dolgoletni predsednik vlade pripravljen ostati na čelu svoje stranke.

»Ker je sedež, ki sem ga osvojil kot vodilni kandidat na listi Fidesz-KDNP, dejansko parlamentarni sedež za Fidesz, sem se odločil, da ga vrnem. Trenutno me ne potrebujejo v parlamentu, ampak pri reorganizaciji nacionalnega tabora,« je Orbán po sestanku izvršnega odbora Fidesza sporočil na družbenem omrežju facebook. Dodal je, da je pripravljen ostati predsednik stranke, če bodo tako na junijskem kongresu odločili njeni člani, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poraz je Fideszu na parlamentarnih volitvah 12. aprila zadala opozicijska konservativna stranka Tisza, ki si je zagotovila dvotretjinsko parlamentarno večino. Njen vodja in najverjetnejši bodoči premier Peter Magyar je po zmagi napovedal novo obdobje za Madžarsko.

»'Pogumni' ulični borec je še vedno nesposoben ene stvari: prevzeti odgovornost (...). Z mafijskim šefom (na čelu) ne more biti demokratične opozicije,« je o Orbánu, ki se z oblasti poslavlja po 16 letih, danes prav tako na facebooku zapisal Magyar.

Ustanovna seja novega sklica madžarskega parlamenta bo 9. maja.

ODHAJAJOČI PREMIER

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki