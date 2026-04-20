Orbán Ukrajini: Vrnite nam nafto in dobili boste 90 milijard!

Odhajajoči madžarski premier Viktor Orbán je kot odgovor na zmanjšanje dobave nafte blokiral 90 milijard evrov posojila Ukrajini in nadaljnje sankcije Evropske unije proti Rusiji. Orbán je pripravljen umakniti veto na omenjeno posojilo Ukrajini, če se bodo obnovili pretoki nafte na Madžarsko, piše Večernji list. Gre za nafto, ki se dobavlja po naftovodu Družba, ki je bil po navedbah Kijeva poškodovan v ruskem napadu z brezpilotnim letalom. Trditev Ukrajine, da bo popravilo naftovoda, ki dovaja rusko nafto na Madžarsko, trajalo več tednov, je sprožila napetosti pred madžarskimi parlamentarnimi volitvami 12. aprila, Orbán pa je še dodatno zaostril svojo retoriko do Bruslja in Ukrajine.

»Iz Ukrajine smo prek Bruslja prejeli signal, da so od ponedeljka pripravljeni nadaljevati dobavo nafte prek naftovoda Družba, pod pogojem, da Madžarska odpravi blokado 90 milijard evrov vrednega posojila EU. Madžarsko stališče se ni spremenilo: brez nafte ne bo denarja. Takoj ko se bo dobave nafte vrnila, ne bomo več ovirali odobritve posojila. Odplačilo tega posojila za Madžarsko ne predstavlja nobenega finančnega bremena ali obveznosti,« je dejal Orbán, ki je v odgovor na prekinitev pretoka nafte že prej blokiral nadaljnje sankcije EU proti Rusiji. Po tem je Madžarska zasegla dve oklepni vozili v lasti ukrajinske državne hranilnice Oschadbank in aretirala sedem Ukrajincev, ki so oklepnike spremljali. Konvoj je prevažal več deset milijonov evrov gotovine in zlatih palic z Dunaja v Kijev, Budimpešta pa je namignila, da gre za pranje denarja.

Madžari so se na volitvah 12. aprila odločili, da je čas za spremembe in da se mora 16-letna vladavina Viktorja Orbána končati. Péter Magyar in njegova opozicijska stranka Tisza sta dosegla prepričljivo zmago, kar je olajšanje za Evropsko unijo, prihajajoči premier je namreč bistveno bolj naklonjen EU kot njegov predhodnik.