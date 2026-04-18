Orbana prijavili policiji, potem ko je objavil ta posnetek: poje in uživa, a usodno je bilo tole (VIDEO)

Posnetek, objavljen nekaj dni pred volitvami na Madžarskem, na katerem Viktor Orban z avtomobilom odhaja v službo, je postal viralen. Na posnetku je namreč videti, kako Orban veselo odhaja na delo ob predvolilni pesmi in poje, dvigne prst v zrak in vzklikne: »Podrimo to! Takšna je situacija!« V nekem trenutku dvigne obe roki z volana in to je bil tudi razlog, da ga je nekdo prijavil policiji.

Kršil prometne predpise

Prijavo je podal državljan, ki je menil, da Orban s tem krši prometne predpise. Budimpeštanska policijska uprava je hitro reagirala in že 15. aprila prijavo zavrnila. V uradnem odgovoru so navedli, da gre za »manjšo kršitev prometnih pravil«, ki pa ne predstavlja prekrška v skladu z zakonom o prekrških. Kljub zavrnitvi prijave je posnetek sprožil številne odzive na družbenih omrežjih. Nekateri so Orbana kritiziral zaradi neodgovornega vedenja za volanom, drugi pa so se posnetka lotili s humorjem in poudarjali njegovo dobro razpoloženje sredi kampanje, je ob tem navedel Blikk.

Spomnimo, Orban je na nedavnih parlamentarnih volitvah doživel polomijo, opozicijska stranka Tisza Petra Magyarja v 199-članskem parlamentu dobila 138 sedežev.