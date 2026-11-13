Orbanov brat naj bi švercal migrante

Nekdanji madžarski premier Viktor Orban je že od migrantske krize leta 2015 eden najvidnejših evropskih zagovornikov strogega nadzora meja in omejevanja nezakonitih migracij. Madžarska je pod njegovim vodstvom postavila ograjo na meji s Srbijo, njegovo vladavino pa je zaznamovalo nasprotovanje skupni evropski migracijski politiki. Zato je zanj še toliko bolj nerodna odločitev sodišča v Budimpešti, ki je po poročanju STA v sredo v okviru preiskave tihotapljenja ljudi odredilo enomesečni pripor za njegovega brata. Poleg Arona Orbana je v priporu še en osumljenec. Obema je sodišče odredilo pripor, ker bi zlasti z vplivanjem na priče lahko ovirala preiskavo, je sporočilo sodišče.

100 VIETNAMCEM naj bi za provizijo uredili vizume.

Preiskovalci so Orbana in še tri osebe aretirali v ponedeljek v skupni operaciji policije in posebne enote, ki jo je dal ustanoviti novi madžarski premier Peter Magyar z namenom preiskovanja domnevne korupcije v času 16-letne vladavine Viktorja Orbana na Madžarskem.

Tožilstvo je sicer zahtevalo pripor za vse štiri zaradi tveganja, da bi lahko pobegnili iz države ali poskušali ovirati preiskavo. Toda sodišče je potrdilo pripor le za Arona Orbana in še enega moškega, medtem ko je tretjemu osumljencu odobrilo plačilo varščine, četrtega pa izpustilo. Policija sumi, da so osumljenci leta 2024 več kot 100 vietnamskim državljanom pomagali pridobiti vizum, pri čemer so od njih zahtevali plačilo provizije za posredovanje. Nekdanji premier Orban je v ponedeljek novico o aretaciji brata komentiral z besedami, da gre za umazano igro, uperjeno proti njemu, in Magyarjevo vlado obtožil, da poskuša odstraniti svoje politične nasprotnike. Toda sodišče je presodilo, da obstaja dovolj dokazov za uvedbo preiskave.