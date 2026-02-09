Orožje, grožnje in alkohol za samostanskimi zidovi

Za zidovi enega najbolj prepoznavnih dubrovniških samostanov se je tri mesece odvijala zgodba, ki bolj spominja na kriminalni roman kot na redovniško vsakdanjost. Frančiškan iz Pulja je v alkoholiziranem stanju resno grozil s smrtjo in nasiljem svojim sobratom v samostanu Mala braća v Dubrovniku, ki stoji tik ob vhodu v staro mestno jedro. Po zanesljivih informacijah Slovenskih novic (hrvaški mediji jih niso navedli), se je v preiskovalnem priporu znašel Samuel Azemi, ki je septembra dopolnil 44 let. Ob tem smo preverili, da so ga na uradni spletni strani samostana že umaknili s seznama. Osumljeni je v dubrovniškem samostanu služboval od sredine avgusta lani.

Prvega novembra, na dan vseh svetih, ki je na Hrvaškem državni praznik, je po poročanju Dubrovačkega dnevnika dejal, da si predstavlja, kako vzame mačeto in z njo grobo obračuna z več osebami. A dogodek ni ostal osamljen izpad. 29. januarja naj bi med burnim besednim sporom drugemu redovniku zagrozil, da mu bo »polomil kosti«. Tokrat je šel predaleč – sledila je prijava policiji.

Preiskovalni sodnik je poudaril, da alkohol pri osumljencu očitno deluje kot sprožilec nasilnega vedenja ter da je pri njem zaznati ponavljajoč se vzorec groženj.

Ko so policisti posredovali, je bil osumljenec močno pod vplivom alkohola – v krvi so mu izmerili kar 1,66 promila. Ob prijetju je prostovoljno izročil zračno puško znamke Slavija in 15 diabolo nabojev ter pojasnil, da je puško »občasno uporabljal«. Preiskava je pokazala, da zna rokovati z orožjem in da je nagnjen k čezmernemu uživanju alkohola, kar je pri organih pregona sprožilo resne varnostne pomisleke. Med zaslišanjem naj bi spore zanikal.

Njegov zagovornik, dubrovniški odvetnik Nikola Jakšić, je nasprotoval odreditvi pripora in menil, da bi bilo primerneje uporabiti milejše ukrepe, kot sta prepoved približevanja ali navezovanja stikov z določenimi osebami. Tožilstvo je zavzelo bistveno ostrejše stališče. Namestnica državnega tožilca je opozorila, da gre za osebo, nagnjeno k pretiranemu uživanju alkohola, ki je pri izrekanju groženj pokazala vztrajnost. Po njeni oceni obstaja realna nevarnost ponovitve kaznivih dejanj, zato zgolj varnostni ukrepi ne bi zadostovali.

Pijani redovnik je v samostanu grozil, da bo s sobrati obračunal z mačeto. FOTO: Fb

Preiskovalni sodnik Županijskega sodišča v Dubrovniku je zaradi ponovitvene nevarnosti sledil predlogu tožilstva. Poudaril je, da alkohol pri osumljencu očitno deluje kot sprožilec nasilnega vedenja ter da je pri njem zaznati ponavljajoč se vzorec groženj. Zaradi suma treh kaznivih dejanj groženj zoper več oseb mu je odredil preiskovalni pripor v trajanju do 30 dni. V primeru obsodbe mu po hrvaškem kazenskem zakoniku grozi zaporna kazen od šestih mesecev do petih let, medtem ko je v Sloveniji za kaznivo dejanje grožnje predvidena bistveno milejša sankcija – denarna kazen ali zapor do enega leta.

V soboto zvečer se je odzvala Frančiškanska kustodija sv. Hieronima – Zadar ter na spletni strani Mala braća navedla, da poteka tudi kanonična preiskava. »Javnost obveščamo, da je bil zaradi neprimernega vedenja do članov samostana Mala braća v Dubrovniku priveden član Frančiškanske kustodije sv. Hieronima – Zadar. Ob tem poudarjamo, da nobeno neprimerno vedenje nikoli ni bilo usmerjeno proti osebam, ki obiskujejo cerkev in samostan Mala braća.«