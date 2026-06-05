Osvojila sta ogromen znesek na Eurojackpotu: »Razjokal sem se, žena mi ni verjela …«

Igralca iz Metkovića in Zagreba sta maja v igri Eurojackpot osvojila po 436.055,90 evra. Dobitka sta prevzela pretekli teden, navaja dnevnik.hr.

»Razjokal sem se, žena mi ni verjela …«

Dobitnik iz Metkovića je razkril, da Eurojackpot igra nekajkrat na mesec, to pa ni bil njegov prvi večji dobitek. Že enkrat prej je namreč osvojil pet tisoč evrov. Tokrat je za dobitek izvedel iz novic, ko pa je preveril svoj listek in se prepričal, da je res osvojil denar, pravi, da se je od sreče razjokal.

Kaj je Eurojackpot? Eurojackpot je zelo priljubljena mednarodna igra, ki jo danes igrajo v kar 19 evropskih državah. Najprej izberete pet številk iz množice od 1 do 50 in dve številki iz množice od 1 do 12. V enem polju torej označite sedem številk (5+2), kar predstavlja eno kombinacijo. Glavni dobitek Jackpot (dobitek 5+2) imate, če ste pravilno napovedali vseh sedem številk. V igri Eurojackpot je sicer kar 12 kategorij dobitkov.

Novico je, je povedal, takoj delil z ženo, ki mu sprva ni verjela. Dobitek namerava porabiti za nakup hiše.

Dobitnik iz Zagreba pa je razkril, da redno igra Bingo in Eurojackpot, številke pa izbira po datumih rojstva članov svoje družine. Listek so preverili člani njegove družine, ti so ga tudi obvestili o dobitku. Kako bo porabil denar, pravi, ima načrtovano do podrobnosti, vendar svojih načrtov ni želel razkriti.