  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SREČNEŽA

Osvojila sta ogromen znesek na Eurojackpotu: »Razjokal sem se, žena mi ni verjela …«

Prvi srečnež namerava dobitek porabiti za nakup hiše, drugi ni želel razkriti, kam bo šel denar.
Prvi srečnež namerava dobitek porabiti za nakup hiše, drugi ni želel razkriti, kam bo šel denar. FOTO: Leon Vidic, Delo
Prvi srečnež namerava dobitek porabiti za nakup hiše, drugi ni želel razkriti, kam bo šel denar. FOTO: Leon Vidic, Delo
M. U.
 5. 6. 2026 | 10:48
 5. 6. 2026 | 10:48
1:53
A+A-

Igralca iz Metkovića in Zagreba sta maja v igri Eurojackpot osvojila po 436.055,90 evra. Dobitka sta prevzela pretekli teden, navaja dnevnik.hr.

image_alt
Slovenija dobila desetega Eurojackpot milijonarja, dobitek 5 + 1 vreden 2,35 milijona evrov

»Razjokal sem se, žena mi ni verjela …«

Dobitnik iz Metkovića je razkril, da Eurojackpot igra nekajkrat na mesec, to pa ni bil njegov prvi večji dobitek. Že enkrat prej je namreč osvojil pet tisoč evrov. Tokrat je za dobitek izvedel iz novic, ko pa je preveril svoj listek in se prepričal, da je res osvojil denar, pravi, da se je od sreče razjokal.

Kaj je Eurojackpot?

Eurojackpot je zelo priljubljena mednarodna igra, ki jo danes igrajo v kar 19 evropskih državah. Najprej izberete pet številk iz množice od 1 do 50 in dve številki iz množice od 1 do 12. V enem polju torej označite sedem številk (5+2), kar predstavlja eno kombinacijo. Glavni dobitek Jackpot (dobitek 5+2) imate, če ste pravilno napovedali vseh sedem številk. V igri Eurojackpot je sicer kar 12 kategorij dobitkov.

Novico je, je povedal, takoj delil z ženo, ki mu sprva ni verjela. Dobitek namerava porabiti za nakup hiše.

image_alt
Srečnež na Eurojackpotu osvojil neverjeten znesek: poglejte, kam gre 120 milijonov evrov

Dobitnik iz Zagreba pa je razkril, da redno igra Bingo in Eurojackpot, številke pa izbira po datumih rojstva članov svoje družine. Listek so preverili člani njegove družine, ti so ga tudi obvestili o dobitku. Kako bo porabil denar, pravi, ima načrtovano do podrobnosti, vendar svojih načrtov ni želel razkriti.

 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

igre na srečoeurojackpotsrečadobitek
ZADNJE NOVICE
11:24
Novice  |  Slovenija
TRIGLAVSKI NARODNI PARK

V gozdu na Gorenjskem sta takole preveč sprostila: zatožil ju je mimoidoči, redarji takoj v akcijo (FOTO)

Motorista sta prespala v gozdu pri Ukancu, sledila je prijava in več stoevrska globa. Gre za pretirano kaznovanje ljudi ali skrb za naravo?
Nina Čakarić5. 6. 2026 | 11:24
11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Prešerno poletje v Kranju 2026

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
10:54
Novice  |  Kronika  |  Doma
VLOMILCI

Črnomaljski policisti prijeli serijska vlomilca v hiše

Policija zdaj išče lastnike zaseženih predmetov.
5. 6. 2026 | 10:54
10:48
Novice  |  Svet
SREČNEŽA

Osvojila sta ogromen znesek na Eurojackpotu: »Razjokal sem se, žena mi ni verjela …«

Prvi srečnež namerava dobitek porabiti za nakup hiše, drugi ni želel razkriti, kam bo šel denar.
5. 6. 2026 | 10:48
10:05
Lifestyle  |  Stil
INTERVJU

Po nastopu, ki ima pol milijarde ogledov: »Ljudje me vidijo kot Mercuryja, jaz pa želim biti jaz«

Mickey Callisto je nase opozoril pravzaprav z enim samim nastopom. In to v vsem svojem sijaju.
5. 6. 2026 | 10:05
10:01
Bulvar  |  Tuji trači
TRAGEDIJA

Ubit igralec iz filma »Top Gun«! To so srhljive podrobnosti napada (VIDEO)

Policija je sporočila, da je bil zaradi suma umora aretiran 44-letni sin njegove partnerke.
5. 6. 2026 | 10:01

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TEŽKE RAZMERE

Brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
5. 6. 2026 | 08:08
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Prešerno poletje v Kranju 2026

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
DONOSNO

Koliko lahko zaslužite z lastno polnilnico?

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
5. 6. 2026 | 07:49
PremiumPromo
Šport  |  Tekme
FRANJA

Znane podrobnosti o velikem kolesarskem dogodku v Sloveniji

Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
5. 6. 2026 | 08:36
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVJE

Beljakovine: hranilo, na katero pogosto pomislimo prepozno

Beljakovine pomagajo pri regeneraciji, ohranjanju moči in daljši sitosti, pomembne pa niso le za športnike, ampak za vsakogar.
1. 6. 2026 | 11:38
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Vprašanje, ki bega slovenske voznike

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Novost v slovenski energetiki

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KOLENO

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
1. 6. 2026 | 13:01
Bulvar  |  Domači trači
PRESENEČENJE

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA

S to tehniko dosežete videz, kot iz salona

Ustvarjeno v sodelovanju z vrhunskimi frizerskimi strokovnjaki in vodilnimi znanstveniki je linija Keune Style premišljeno zasnovana do popolnosti.
Promo Slovenske novice1. 6. 2026 | 14:46
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Bo slovenska infrastruktura sploh zdržala?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
Šport  |  Športni trači
VIDEO

Petra Majdič iskreno in brez zavor: kaj je povedala?

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
4. 6. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo.
2. 6. 2026 | 13:05
Promo
Novice  |  Slovenija
ZANIMIVO

So res tako ogrožene? Kaj lahko naredimo?

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
3. 6. 2026 | 07:12
Promo
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Novi Peugeot preseneča: slovenski kupci navdušeni!

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
4. 6. 2026 | 07:28
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Pite, juhe in solate kot tihi podpis neke Ljubljane

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 09:20
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Končno več denarja za podjetnike: poplačilo kreditov, nižje obresti in dodatna sredstva!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 15:06
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki