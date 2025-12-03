Demokratski člani kongresnega odbora za vladni nadzor so danes objavili nove fotografije in videoposnetke z zasebnega otoka v Karibih, nekoč v lasti pokojnega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina, ki prikazujejo več prostorov graščine, opremo in okolico.

Epstein naj bi na otoku zlorabljal mladoletnice

Več videoposnetkov prikazuje razkošno posestvo z bazenom, palmami in pogledom na ocean. Šlo naj bi za fotografije in videoposnetke z otoka Little St. James na Ameriških deviških otokih, ki še niso bili objavljeni, poroča CNN. Epstein bi naj na tem otoku zlorabljal mladoletnice, skupaj s svojimi gosti.

FOTO: House Oversight Committee Democr Via Reuters

Kongres je po dolgem nasprotovanju predsednika ZDA Donalda Trumpa sprejel zakon, ki od pravosodnega ministrstva ZDA zahteva objavo vseh dosjejev o Epsteinu.

»Te nove podobe dajejo moteč vpogled v svet Jeffreyja Epsteina in njegovega otoka. Objavljamo jih, da bi zagotovili preglednost naše preiskave in pomagali sestaviti celotno podobo Epsteinovih grozljivih zločinov,« je v ob objavi izjavil demokratski kongresnik Robert Garcia.

Portal Politico navaja, da je odbor v okviru svoje preiskave Epsteinove afere prejel nove dokumente od večjih finančnih ustanov, kot sta banki JPMorgan Chase in Deutsche Bank, ki naj bi bili po ustreznem pregledu objavljeni prihodnji teden.

Epstein je bil dolga leta povezan s Trumpom in številnimi drugimi znanimi osebnostmi

Bogati finančnik z dobrimi zvezami v politiki in gospodarstvu je leta 2019 v priporu v New Yorku storil samomor, potem ko so ga aretirali zaradi spolne zlorabe mladoletnic. Epstein je bil dolga leta povezan s Trumpom in številnimi drugimi znanimi osebnostmi, kot sta nekdanji predsednik ZDA Bill Clinton in nekdanji britanski princ Andrew, ki je zaradi vpletenosti v škandal izgubil kraljevske privilegije.

Trump je lani obljubljal, da bo na položaju predsednika v skladu z zahtevami njegove volilne baze poskrbel za objavo vseh dosjejev povezanih z Epsteinom, vendar pa je potem vse skupaj označil za demokratsko prevaro.