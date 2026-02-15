Otroci niso prihajali k maši, župnik Kristijan ukrepal in jo odpovedal: »Naj se resneje pripravijo«

O nenavadni praksi duhovnika katoliške cerkve poročajo hrvaški mediji. Tako se je župnik Kristijan Malnar odločil preložiti birmo za celotno generacijo otrok. Svojo odločitev utemeljuje z neodgovornostjo in nepripravljenostjo birmancev.

Vernikom se je oglasil prek družbenega omrežja, kjer je objavil obrazložitev, obenem pa dodal, da želi birmance spodbuditi k resnejši pripravi na zakrament birme prihodnje leto, ko ga bodo lahko prejeli skupaj z generacijo 2026/2027.

Bírma je eden od zakramentov. V Rimskokatoliški cerkvi je to zakrament potrditve v veri, ki v prejemniku še dopolni in utrdi milosti, ki jih je že prej prejel pri krstu.

»Potem ko sem ugotovil, da naši letošnji birmanci ne zmorejo sodelovati pri pripravi na zakrament birme, sem primoran v naši župniji letos odložiti zakrament birme. Zakrament krščanske zrelosti predpostavlja, da je kandidat zanj zrel, pravo pa župniku omogoča, da birmo odloži generaciji, ki ne kaže znakov zrelosti. To ni nič novega, saj je v drugih škofijah, npr. v Splitu, birma v 2. letniku srednje šole. S tem želimo naše birmance spodbuditi, da se prihodnje leto skupaj z generacijo 2026/2027 resneje pripravijo na ta zakrament,« je zapisal duhovnik.