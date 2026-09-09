Padala so drevesa, odnašalo pločevino, gasilci na številnih intervencijah, poglejte te prizore ... (VIDEO)

Nenadna sprememba vremena je prek Italije in Slovenije danes dosegla tudi Hrvaško. Dopoldne je neurje po poročanju lokalnih medijev najprej zajelo območje Reke, popoldne pa osrednji del države. Na udaru je bil tudi Zagreb, kjer je močan veter z orkanskimi sunki podiral drevesa, po ulicah pa premetaval predmete.

V Zagrebu je bilo dopoldne še večinoma sončno, popoldne pa se je vreme poslabšalo. Mesto je zajelo neurje z orkanskimi sunki vetra, ki je podiral drevesa, lomil veje, odnašal pločevino, prometne znake in druge predmete ter povzročal težave v prometu. Neurje je povzročalo težave tudi na Reki. Voda se je na posameznih cestah zlivala v potokih. Na vozišče je naneslo tudi gramoz, zaradi česar je bil promet upočasnjen, pristojne službe pa so posledice sproti odpravljale, poroča reški Novi list.

Oranžno opozorilo zaradi nevarnih razmer

Hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je za reško regijo danes zaradi neurja z obilnim dežjem in močnimi sunki vetra izdal oranžno opozorilo. Za preostali del države velja rumeno opozorilo zaradi neviht.

»Bodite pripravljeni na močnejša neurja z grmenjem, ki lahko povzročijo veliko škodo, in se zavarujte pred udari strel. Možne so poškodbe premoženja in dreves, lokalne hudourniške poplave, nevihtni sunki vetra in toča,« je opozoril DHMZ.

FOTO: Emica Elvedji/Pixsell

Nevarno bo tudi v četrtek

Na Hrvaškem bo v naslednjih dneh spremenljivo do pretežno oblačno, v notranjosti pa bo po napovedih tudi občutno hladneje. Za večji del države tudi za četrtek veljajo vremenska opozorila.