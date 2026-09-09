  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NEURJE NAD HRVAŠKO

Padala so drevesa, odnašalo pločevino, gasilci na številnih intervencijah, poglejte te prizore ... (VIDEO)

Še dopoldne sonce, nato pa šok: Hrvaško zajelo silovito neurje.
FOTO: Emica Elvedji/Pixsell
FOTO: Emica Elvedji/Pixsell
STA, A. G.
 9. 9. 2026 | 16:53
 9. 9. 2026 | 16:56
1:56
A+A-

Nenadna sprememba vremena je prek Italije in Slovenije danes dosegla tudi Hrvaško. Dopoldne je neurje po poročanju lokalnih medijev najprej zajelo območje Reke, popoldne pa osrednji del države. Na udaru je bil tudi Zagreb, kjer je močan veter z orkanskimi sunki podiral drevesa, po ulicah pa premetaval predmete.

V Zagrebu je bilo dopoldne še večinoma sončno, popoldne pa se je vreme poslabšalo. Mesto je zajelo neurje z orkanskimi sunki vetra, ki je podiral drevesa, lomil veje, odnašal pločevino, prometne znake in druge predmete ter povzročal težave v prometu. Neurje je povzročalo težave tudi na Reki. Voda se je na posameznih cestah zlivala v potokih. Na vozišče je naneslo tudi gramoz, zaradi česar je bil promet upočasnjen, pristojne službe pa so posledice sproti odpravljale, poroča reški Novi list.

Oranžno opozorilo zaradi nevarnih razmer 

Hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je za reško regijo danes zaradi neurja z obilnim dežjem in močnimi sunki vetra izdal oranžno opozorilo. Za preostali del države velja rumeno opozorilo zaradi neviht.

»Bodite pripravljeni na močnejša neurja z grmenjem, ki lahko povzročijo veliko škodo, in se zavarujte pred udari strel. Možne so poškodbe premoženja in dreves, lokalne hudourniške poplave, nevihtni sunki vetra in toča,« je opozoril DHMZ.

FOTO: Emica Elvedji/Pixsell
FOTO: Emica Elvedji/Pixsell

Nevarno bo tudi v četrtek

Na Hrvaškem bo v naslednjih dneh spremenljivo do pretežno oblačno, v notranjosti pa bo po napovedih tudi občutno hladneje. Za večji del države tudi za četrtek veljajo vremenska opozorila.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

vremeneurjeHrvaškaopozoriloveternevihtavremenska napovedZagreborkanski veternaliviRekatočaDHMZHrvaški državni hidrometeorološki zavodvremenska opozorila
ZADNJE NOVICE
18:44
Novice  |  Slovenija
ZA IN PROTI

Napeto pred izraelskim veleposlaništvom v Ljubljani: množica protestnikov zahteva prekinitev odnosov z Izraelom (FOTO)

Povsem drugačno sporočilo je ob obisku izraelskega kolega poslal slovenski zunanji minister Tone Kajzer.
9. 9. 2026 | 18:44
18:33
Novice  |  Svet
POGREBNA SLOVESNOT

Norveška v solzah: ganljivo zadnje slovo od kralja (FOTO)

Danes se v Oslu poslavljajo od kralja Haralda V., ki je umrl pri 89 letih.
9. 9. 2026 | 18:33
18:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Niso podrli niti ene stene, a hiša je po prenovi videti kot povsem nov dom

Hišo so brez rušenja sten spremenili v sodoben in topel družinski dom. Poglejte, s katerimi rešitvami so dosegli največjo spremembo.
Aleksandra Zorko9. 9. 2026 | 18:00
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
PARAŠPORT

Tabor za otroke in starše

Poletni paralimpijski tabor za družine je v Laškem že osmič povezal mlade z invalidnostjo in njihove družine
Drago Perko9. 9. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: kaj se pripravlja nad nami? Četrtkovo nebo prinaša pomemben preobrat

Astrološka napoved za četrtek, 10. septembra.
9. 9. 2026 | 18:00
17:57
Novice  |  Slovenija
ODMEVEN OBISK

Diplomatski hlad v Ljubljani: Pirc Musarjeva ga ne bo sprejela, Sar pa: »Za srečanje sploh nisem prosil«

Iz urada predsednice so ob tem še pojasnili, da se Nataša Pirc Musar praviloma ne udeležuje sprejemov, ki jih organizirajo tuja veleposlaništva v Sloveniji.
9. 9. 2026 | 17:57

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DNK

Ko se življenjski poti začneta ločevati

Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
7. 9. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARIERA

Kaj naredi dobrega šefa?

Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:54
Promo
Novice  |  Svet
GRADIMO PRIHODNOST

Strategija, ki bo omogočila dovolj energije za vse

Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:27
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DNK

Ko se življenjski poti začneta ločevati

Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
7. 9. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARIERA

Kaj naredi dobrega šefa?

Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:54
Promo
Novice  |  Svet
GRADIMO PRIHODNOST

Strategija, ki bo omogočila dovolj energije za vse

Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽJE OBRESTNE MERE

Preplačujete kredite? Tako lahko znižate obresti in dobite svež denar za poslovanje!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REPORTAŽA

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UREJANJE DOMA

Nova sezona, nova tla: kako izbrati talno oblogo, ki bo zdržala družinsko življenje?

September je mesec novih začetkov. Otroci se vrnejo v vrtec in šolo, dnevi postanejo bolj umirjeni, dom pa po poletju pogosto kar kliče po osvežitvi.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Ste upravičeni do prevoza z reševalnim vozilom? (video)

Zbudite se z vročino in slabim počutjem. Pokličete osebnega zdravnika, vendar je odsoten. Potrebujete recept za redno terapijo, čez nekaj dni vas čaka specialistični pregled v drugem kraju, zaradi bolezni pa boste morali ostati doma. Naenkrat se odpre vrsta vprašanj: kdo vam lahko izda recept, kje preverite bolniški list in koliko časa ste lahko odsotni z dela?
9. 9. 2026 | 09:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Bomo lahko še dobivali pisma v nabiralnik? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
PODATKI

Ste videli, kaj vam zdaj ponuja HOFER?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
4. 9. 2026 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Strokovnjak svetuje: zakaj vaš denar izgublja vrednost

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
9. 9. 2026 | 12:08
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Plača ni več dovolj: zdravje zaposlenih postaja nova poslovna valuta

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
8. 9. 2026 | 09:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOV MODEL

V Novem mestu nižajo stroške. Se lahko to zgodi tudi v vaši občini?

Vse več občin se odloča za lastno proizvodnjo električne energije, saj želijo zmanjšati stroške, bolje izkoristiti javne objekte in pridobiti več nadzora nad porabo. Petrol je zato razvil model skupnostne samooskrbe za slovenske občine. Eden konkretnejših primerov takšnega pristopa je samooskrbna skupnost Mestne občine Novo mesto.
8. 9. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRIJAVITE SE

Ključni preizkus šele prihaja

Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
3. 9. 2026 | 14:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRIPRAVA NA JESEN

Kako pravilno zaščititi les pred jesenskim dežjem

Pravilna zaščita lesa pomaga ograji, vratom in vrtnemu pohištvu kljubovati vlagi. Preverite, kako pripraviti površino in izbrati ustrezen premaz.
Promo Slovenske novice9. 9. 2026 | 13:46
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Milijarda za rast: ko več naročil pomeni manj denarja

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
7. 9. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
BRANJE JE VESELJE

Kako pomembno je glasno branje za razvoj otroka?

Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
Promo Slovenske novice8. 9. 2026 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
PODPORA ŠPORTU

Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 15:26
Promo
Novice  |  Slovenija
NESREČE

Skoraj polovica se jih poškoduje

Gibanje otrokom in mladostnikom prinaša številne koristi, vendar je preprečevanje poškodb neločljiv del varne telesne dejavnosti.
9. 9. 2026 | 13:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TOPLOTNE ČRPALKE

Kako izbrati ogrevanje, ki bo smiselno tudi čez desetletje

Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
7. 9. 2026 | 10:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJE ZA MLADE

Vam pripadajo cenejša potovanja in prevoz?

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

To je ena redkih stvari, ki vam lahko služi več desetletij

Pri zahtevnem implantološkem zdravljenju dolgoročni rezultat temelji na izkušnjah, natančni diagnostiki in individualno načrtovani terapiji.
9. 9. 2026 | 12:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki