Včerajšnji večer je v igri Eurojackpot prinesel srečo kar petim dobitnikom iz Nemčije. Trije dobitniki iz Bavarske in dva iz Baden-Württemberga so osvojili Eurojackpot v višini 33.694.877 evrov. Vsak od njih se je tako lahko razveselil več kot 6,73 milijona evrov.

Izžrebane številke so bile: 15 24 30 45 50 ter dodatni 5 in 6.

Žrebanje 21.11.2025 FOTO: Zaslonski Posnetek Loterija Slovenija

Kombinacija 5+1 je tokrat prinesla tri dobitke z izplačilom 1.707.512,50 evrov, denar pa gre na Dansko, v Španijo in v Švedsko.

Naslednje žrebanje bo že v torek, glavni dobitek pa znaša 10.000.000,00 evrov.

Kaj je Eurojackpot?

Eurojackpot je zelo priljubljena mednarodna igra, ki jo danes igrajo v kar 19 evropskih državah, v Sloveniji pa že vse od samega začetka te napete igre. Posebnost igre v Sloveniji je, da z vsako vplačano kombinacijo avtomatsko sodelujete tudi v Bonus Rundi za 20 dobitkov v višini 1.000 evrov.

Kako igrate Eurojackpot?

Najprej izberete pet številk iz množice od 1 do 50 in dve številki iz množice od 1 do 12. V enem polju torej označite sedem številk (5+2), kar predstavlja eno kombinacijo. Glavni dobitek Jackpot (dobitek 5+2) imate, če ste pravilno napovedali vseh sedem številk. V igri Eurojackpot je sicer kar 12 kategorij dobitkov.