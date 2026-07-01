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TEMPERATURNI REKORDI

Padel temperaturni rekord na globalni ravni, znanstveniki: »Ne vemo, kaj nas čaka, a nas skrbi«

Temperatura gladine svetovnih morij je presegla rekord in leta 2024.
Znanstveniki so zaskrbljeni. FOTO: Creativenature_nl/getty Images Getty Images/istockphoto

Znanstveniki so zaskrbljeni. FOTO: Creativenature_nl/getty Images Getty Images/istockphoto

Že 21. junija je bil presežen rekord, FOTO: Delo Ai

Že 21. junija je bil presežen rekord, FOTO: Delo Ai

Rekordne temperature v tropskem Pacifiku FOTO: Delo Ai

Rekordne temperature v tropskem Pacifiku FOTO: Delo Ai

Znanstveniki so zaskrbljeni. FOTO: Creativenature_nl/getty Images Getty Images/istockphoto
Že 21. junija je bil presežen rekord, FOTO: Delo Ai
Rekordne temperature v tropskem Pacifiku FOTO: Delo Ai
B. K. P.
 1. 7. 2026 | 17:15
2:52
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Ne le slovensko morje, tudi svetovni oceani so junija dosegli temperature, ki močno presegajo običajne za ta del leta. Po podatkih Evropske službe za podnebne spremembe programa Copernicus, kjer analizirajo meritve s satelitov, ladij in boj, je povprečna temperatura gladine svetovnih morij 21. junija dosegla 20,86 stopinje Celzija, 28. junija pa 20,89 stopinje Celzija, s čimer je bil presežen rekord iz leta 2024, poroča CNN. Nenavadno močno segrevanje je delno posledica El Niña, naravnega pojava, za katerega so značilne nenavadno topli morski tokovi vzdolž ekvatorialnega tropskega Pacifika. Tokratni El Niño se je sicer komaj začel, pa je njegov vpliv že neverjetno močan, znanstvenike zato skrbi, kaj še prihaja.  

Na prvi julijski dan je temperatura morja v Portorožu in Piranu že dopoldan znašala 28,5 stopinje Celzija, v Kopru 28,3, v Izoli pa 28,4 stopinje Celzija.

Tako za letošnjim močnim El Niñom, kot rekordnim temperaturam oceanov pa, pravijo znanstveniki, stoji podnebna kriza, ki je posledica človeške dejavnosti, večinoma onesnaževanja. Zaradi učinka tople grede se segreva ozračje, segrevanje ozračja pa vpliva tudi na toplejše morje. Oceani namreč absorbirajo 90 odstotkov presežne toplote, ki jo ustvarja človek, večinoma zaradi uporabe fosilnih goriv, piše CNN.

Že 21. junija je bil presežen rekord, FOTO: Delo Ai
Že 21. junija je bil presežen rekord, FOTO: Delo Ai

»Čeprav dvig temperature morske gladine ni nepričakovan, pa je stopnja segrevanja, ki jo zdaj opažamo, skrb vzbujajoča,« je za omenjen medij dejal Michael Meredith, oceanograf pri Britanskem antarktičnem zavodu. Za zdaj še ni jasno, ali je letošnji rekordni junijski vročinski val enkraten pojav ali napoved, kaj nas čaka v prihodnosti, so pa strokovnjaki kljub temu močno zaskrbljeni. »Trenutne razmere bi lahko bile začetek novega obdobja, ki nam je vsem nepoznano. Ne vemo, kaj nas čaka, a nas skrbi,« je za CNN dejal Carlo Buontempo, direktor službe za podnebne spremembe programa Copernicus. »S temperaturami oceanov na tej ravni in El Niñom na obzorju bomo v prihodnjih mesecih verjetno videli nove temperaturne rekorde,« je dodal.

In kako temperatura oceanov vpliva na vreme pri nas? Precej. Toplejši oceani ohranjajo tudi zrak toplejši, spodbujajo vročinske valove, spodbujajo nevihte, jih naredijo močnejše in povečujejo izhlapevanje, kar povečuje verjetnost ekstremnih padavin in poplav, ne le v njihovi bližini, ampak po vsem planetu. 

Rekordne temperature v tropskem Pacifiku FOTO: Delo Ai
Rekordne temperature v tropskem Pacifiku FOTO: Delo Ai

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