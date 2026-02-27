Pakistan napadel cilje v Afganistanu in napovedal vojno talibanskemu režimu (VIDEO)

Pakistanska vojska je ponoči po ofenzivi afganistanskih talibanov napadla vojaške cilje v sosednjem Afganistanu, so davi sporočile oblasti v Islamabadu. Pakistan je napadel cilje v afganistanski prestolnici Kabul ter provincah Kandahar in Paktia ter razglasil vojno proti afganistanskim talibanom, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pakistan je napade izvedel, potem ko so afganistanske sile v četrtek napadle položaje pakistanske vojske na obmejnem območju med državama. Spopadi na afganistansko-pakistanski meji se nadaljujejo. Odziv pakistanske vojske na napade je bil po besedah pakistanskega predsednika Asifa Ali Zardarija celovit in odločen. Ob tem je poudaril, da država ne bo popuščala glede miru in ozemeljske celovitosti. Pakistanski obrambni minister Havaja Asif je napovedal »odprto vojno« afganistanskim talibanom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Celoten narod stoji ob strani pakistanskih oboroženih sil,« je zatrdil pakistanski premier Šehbaz Šarif. Dodal je, da so pakistanske oborožene sile »popolnoma sposobne zatrti vse agresivne namere« talibanskega režima.

Afganistansko obrambno ministrstvo je v objavi na družbenem omrežju X zatrdilo, da je v napadih na pakistanske položaje ob meji umrlo 55 pakistanskih vojakov. Pri tem je umrlo osem afganistanskih borcev, ranjenih je bilo še 11 borcev in 13 civilistov, je navedlo ministrstvo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po navedbah pakistanskega ministra za informiranje Ataulaha Tararja pa je bilo v povračilnih napadih ubitih 133 afganistanskih talibanskih borcev. Med tarčami, uničenimi v napadih, so skladišča orožja, tanki in vojaški objekti. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je obe državi pozval k umiritvi razmer in rešitvi spora po diplomatski poti, je sporočil njegov tiskovni predstavnik Stephane Dujarric. Guterres je prav tako državi pozval, naj skladno z mednarodnim pravom zaščitita civiliste.

Iranski zunanji minister Abas Aragči je medtem na družbenem omrežju X sporočil, da je Teheran pripravljen pomagati, da bi »olajšal dialog« in razumevanje med državama, poroča AFP. Od umika ameriških sil iz Afganistana leta 2021 in vrnitve talibanov na oblast so se odnosi med Kabulom in Islamabadom zaostrili. Državi se že dolgo časa medsebojno obtožujeta, da nudita zatočišče militantnim skupinam, ki delujejo na obeh straneh meje in so v zadnjih letih izvedle več smrtonosnih napadov.