Pametnejši, kot si mislite: to žival poznate, a o njej večina ne ve veliko

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Čeprav jih večina ljudi pozna predvsem kot morsko hrano, gre v resnici za zelo razvite živali.
V vodi so osupljivo lepi. FOTO: Imagebroker/frank Schneider/Getty Images

V vodi so osupljivo lepi. FOTO: Imagebroker/frank Schneider/Getty Images

Žal jih ljudje množično lovimo za hrano. FOTO: Yulia Shaihudinova/Getty Images

Žal jih ljudje množično lovimo za hrano. FOTO: Yulia Shaihudinova/Getty Images

Njihove oči so zelo razvite in med najboljšimi v svetu nevretenčarjev. FOTO: Chatgpt

Njihove oči so zelo razvite in med najboljšimi v svetu nevretenčarjev. FOTO: Chatgpt

V vodi so osupljivo lepi. FOTO: Imagebroker/frank Schneider/Getty Images
Žal jih ljudje množično lovimo za hrano. FOTO: Yulia Shaihudinova/Getty Images
Njihove oči so zelo razvite in med najboljšimi v svetu nevretenčarjev. FOTO: Chatgpt
A. J.
 30. 6. 2026 | 13:10
2:38
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Lignji (Loligo vulgaris) so ena najbolj znanih in razširjenih vrst glavonožcev v Jadranskem in celotnem Sredozemskem morju. Njihovo naravno območje razširjenosti sega po vzhodnem Atlantiku in Sredozemlju, zato jih redno najdemo tudi v Jadranu. Lignji se čez leto ne zadržujejo na istem mestu, temveč se selijo glede na temperaturo morja, razpoložljivost hrane in fazo življenjskega cikla. V toplejših mesecih se pogosteje približajo obali, kjer so razmere za hranjenje in razmnoževanje ugodnejše, v hladnejšem delu leta pa se umaknejo v globlje vode, kjer so razmere stabilnejše.

Življenjski cikel lignjev je kratek, a zelo intenziven. Večina osebkov živi približno eno leto, v tem času pa imajo hiter razvoj. Razmnoževanje poteka tako, da samice odlagajo jajčeca v značilnih želatinastih grozdih, ki jih pritrdijo na morsko dno ali trdne podlage, kot so skale, školjčišča ali morska vegetacija. Iz jajčec se po nekaj tednih izležejo mladi lignji, ki so že od začetka samostojni in se takoj vključijo v prehranjevalno verigo. Odrasli osebki po razmnoževanju praviloma poginejo, kar je naravna značilnost njihovega življenjskega cikla.

Z vzorci na koži se sporazumevajo med seboj.

Njihove oči so zelo razvite in med najboljšimi v svetu nevretenčarjev. FOTO: Chatgpt
Njihove oči so zelo razvite in med najboljšimi v svetu nevretenčarjev. FOTO: Chatgpt

Posebnost lignjev sta njihova izjemna prilagodljivost in kompleksno vedenje. Premikajo se s t. i. reaktivnim pogonom, pri katerem z močnim iztiskanjem vode skozi sifon dosežejo zelo visoke hitrosti, kar jim omogoča uspešen lov in hiter beg pred plenilci. Poleg tega imajo sposobnost hitrega spreminjanja barve in vzorcev na koži, kar uporabljajo za kamuflažo, komunikacijo in izražanje svojega stanja. Ob nevarnosti izpustijo oblak črnila, ki zmede napadalca in jim omogoči pobeg.

Njihov živčni sistem je med najbolj razvitimi v svetu nevretenčarjev, kar jim omogoča hitro učenje, kompleksne odzive in zelo učinkovito lovsko strategijo. Lignji so pomemben del morske prehranjevalne verige, saj so hrana številnim ribam, delfinom, morskim pticam in celo drugim glavonožcem.

Zaradi svoje dinamike in nenavadnega načina gibanja se pogosto pojavljajo v znanstvenih dokumentarcih, zlasti pri BBC in National Geographic, kjer jih predstavljajo kot ene najbolj elegantnih in učinkovitih plenilcev pod morsko gladino. Njihova kombinacija hitrosti, inteligence in prilagodljivosti jih uvršča med najbolj fascinantne morske organizme Jadrana.

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