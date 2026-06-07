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UMETNA INTELIGENCA POMAGALA

Pandemijam odzvonilo? Raziskovalci navdušeni: »Neverjetno, kaj vse lahko s tem dosežemo« (VIDEO)

Zasnovali so prvo cepivo s pomočjo umetne inteligence.
Zasnovali so prvo cepivo s pomočjo umetne inteligence. FOTO: Delo Ui
Zasnovali so prvo cepivo s pomočjo umetne inteligence. FOTO: Delo Ui
M. U.
 7. 6. 2026 | 21:12
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Umetna inteligenca je bila uporabljena za razvoj nove vrste cepiva, ki bi lahko zaščitila pred velikim številom virusov in preprečila pandemije, poročajo raziskovalci. Ekipa z Univerze v Cambridgeu pravi, da je to prvič, da je bila ključna sestavina cepiva v celoti zasnovana z umetno inteligenco, nato pa testirana na ljudeh.

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Cepivo je zasnovano tako, da deluje proti vsem koronavirusom, kar bi vključevalo vse različice covida in viruse, ki okužijo živali in bi lahko sprožili naslednjo pandemijo. Njihovo delo je še vedno v zgodnji fazi, vendar ekipa že razvija ločena cepiva, ki bi lahko zajezila gripo in ebolo.

»Vedno zaostajamo«

Cepiva naša telesa naučijo prepoznati okužbo in tako povečajo naše možnosti, da se z njo spopademo. Vendar nekateri virusi spretno spreminjajo svojo podobo oziroma mutirajo, zato cepiva hitro zastarijo. Cepiva proti covidu in gripi je zato treba redno posodabljati.

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»Vedno zaostajamo,« je dejal profesor Jonathan Heeney z Univerze v Cambridgeu. »Poskušamo biti korak pred vsem,« in to tako zelo, da bi lahko zaščitili pred novimi epidemijami ali pandemijami, je dodal.

»To je temeljna sprememba«

Cepiva se običajno načrtujejo na podlagi trenutnega seva virusa. Raziskovalci iz Cambridgea so vzeli znane genske kode niza koronavirusov, ki so jih nadzorni programi zabeležili pri iskanju morebitnih virusnih groženj. Umetna inteligenca je analizirala te genske kode in nato zasnovala »superantigen«, ki bi lahko uril imunski sistem na način, da bi zagotavljal zaščito pred celotno družino virusov, tudi če mutirajo ali če se nova okužba prenese z živali na ljudi. Ključne sestavine cepiva so antigeni, saj se jih imunski sistem uči napadati. Heeney je dejal, da je to prvič, da je antigen, ki ga je zasnovala umetna inteligenca, preizkušen na ljudeh.

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Tehnologija »preseneča vse nas«, je dejal in dodal, da je »neverjetno, kaj lahko z njo storimo za dobrobit človeštva«. »Gre za izdelavo cepiv, ki nas ščitijo ne le pred današnjimi virusi, temveč tudi pred tistimi, ki bi lahko povzročili naslednjo epidemijo ali bolezen,« je poudaril in dodal: »To je temeljna sprememba v načinu, kako se pripravljamo na pandemije.«

»Tehnologija boljša pri načrtovanju cepiv«

Preizkušanja, izvedena na 39 osebah, so bila zasnovana za oceno varnosti takšnih cepiv. Boljši vpogled pa naj bi dala druga študija, v kateri je sodelovalo 200 oseb in ki bo pokazala, kako dobro je cepivo v urjenju imunskega sistema. Ugotovitve, podrobno opisane v reviji Journal of Infection, kažejo, da je bil vpliv na imunski sistem »skromen«, a kljub temu vzbuja navdušenje. Profesor Saul Faust, ki je nekaj testiranj izvedel na Univerzi v Southamptonu, je povedal, da ima zasnova z umetno inteligenco »vsekakor potencial« in da je »resnično vznemirljiva«.

»Res zanimivo je, da je ta tehnologija veliko boljša pri načrtovanju cepiv za morebitne pandemije, kadar se virusi spreminjajo,« je poudaril.

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Profesor Andy Pollard, direktor Oxfordske skupine za cepiva, ni bil vključen v študijo, vendar je dejal, da ta pristop v raziskavah na živalih ustvarja prepričljive dokaze. »To so fascinantni podatki, ljudje ne bi predvideli, da bodo lahko ustvarili takšne imunske odzive,« je povedal za BBC News. Vendar dodaja, da je pravi preizkus testiranje na ljudeh, saj se naš imunski sistem razlikuje od imunskega sistema laboratorijskih miši, ker ga oblikujejo leta okužb.

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