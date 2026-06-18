Panika med civilisti, ponoči odjeknile eksplozije v Kijevu, pod napadom tudi Moskva (VIDEO)

Kijev je bil ponoči tarča ruskega napada. Po navedbah oblasti so ruske sile nad mesto izstrelile balistične rakete, o žrtvah in škodi zaenkrat ne poročajo. Pod napadom se je znašla tudi Moskva, tarča ukrajinskih dronov je bila tamkajšnja rafinerija nafte, ki so jo napadli že v torek. Po poročanju tujih tiskovnih agencij sta v ukrajinski prestolnici ponoči odjeknili najmanj dve eksploziji. »Sovražnik napada prestolnico z balističnimi raketami,« je na Telegramu sporočil vodje kijevske vojaške uprave Timur Tkačenko.

Po podatkih ukrajinskega vojnega letalstva sta najmanj dve raketi poleteli v smeri Kijeva, ena pa je bila usmerjena na območje mesta Poltava na severovzhodu države. Tarča napada je bila davi tudi Moskva, nad katero so poleteli ukrajinski droni. »Sile zračne obrambe še naprej odbijajo obsežen napad. Nekaterim dronom je uspelo priti do MNPZ,« je na Telegramu zapisal župan ruske prestolnice Sergej Sobjanin.

Ukrajina okrepila napade na cilje v Rusiji

Pri tem je uporabil kratico za moskovsko rafinerijo nafte, znano tudi pod imenom rafinerija Kapotnja, saj se nahaja v istoimenskem jugovzhodnem okrožju ruske prestolnice. Zaenkrat ni znano, ali je rafinerija, ki so jo ukrajinske sile napadle že v torek, utrpela škodo. Nekaj pred 6. uro po srednjeevropskem času je Sobjanin sporočil, da je zračna obramba ponoči uničila 43 brezpilotnih letalnikov.

Ukrajina je v zadnjih mesecih okrepila napade na cilje v Rusiji. Pogosto napada njene rafinerije nafte in izvozna središča, da bi tako izčrpala njene ključne prihodke od fosilnih goriv, s katerimi ta financira svoje vojaške operacije.