Panika med komitenti! Banki odvzeli dovoljenje, pred poslovalnicami dolge vrste ljudi, ki želijo do denarja (VIDEO)

V Srbiji se odvija prava bančna drama! Potem ko je srbska centralna banka banki Alta odvzela dovoljenje za poslovanje, so se pred njenimi poslovalnicami začeli zbirati zaskrbljeni komitenti. Na družbenih omrežjih so se pojavili posnetki dolgih vrst ljudi, ki poskušajo priti do svojega denarja. Banka je medtem ustavila kartično poslovanje in plačilni promet, poslovalnice pa zaprla.

V soboto zjutraj so se pred poslovalnicami banke Alta v Novem Sadu začele zbirati množice zaskrbljenih ljudi. Razlog? Srbska centralna banka (Narodna banka Srbije) je finančni ustanovi s sedežem v Beogradu odvzela dovoljenje za poslovanje.

Je lastnik banke sploh še v državi? Srbska centralna banka (NBS) je odvzela dovoljenje banki Alta Bank v lasti Davorja Macure, poslovneža, povezanega s stranko SNS nekdanjega predsednika Aleksandra Vučića. Alti so dovoljenje odvzeli »z namenom zaščite varčevalcev in ohranitve stabilnosti finančnega sistema«. Macura je po poročanju hrvaškega portala Index v času vladavine Vučićeve SNS zgradil imperij in iz lastnika menjalnice zrasel v enega najbogatejših ljudi v Srbiji. Beograjski mediji ugibajo, ali je Macura še vedno v državi.

Novica je med komitenti povzročila veliko negotovosti. Številni so se odpravili do poslovalnic, da bi izvedeli, kaj se dogaja z njihovim denarjem. Toda pričakala so jih zaprta vrata.

Kot poroča Dnevnik.hr, so se posnetki ljudi, ki čakajo pred banko, hitro razširili po družbenih omrežjih. Objavila jih je tudi državljanska pobuda Kreni-Promeni iz Novega Sada.

Banka ustavila poslovanje, kartice ne delujejo več

Iz banke Alta so potrdili, da so zaradi odločitve centralne banke ustavili vse dejavnosti, povezane s plačilnimi karticami, domačim in mednarodnim plačilnim prometom. Poslovalnice banke so trenutno zaprte za stranke.

Srbska centralna banka je pojasnila, da je odločitev o odvzemu dovoljenja sprejela po nadzornih postopkih, s katerimi je banko poskušala spodbuditi k izboljšanju likvidnosti. Toda finančno stanje banke se je v zadnjem obdobju občutno poslabšalo. Po ugotovitvah centralne banke je obstajala nevarnost nadaljnjega poslabšanja finančnega stanja in likvidnosti, zaradi česar bi bili lahko ogroženi interesi varčevalcev.

Zato so se pristojni odločili za odvzem dovoljenja, s katerim želijo zaščititi komitente in stabilnost finančnega sistema.

Kaj bo z denarjem ljudi?

Med komitenti se zdaj postavlja predvsem eno vprašanje: kaj bo z njihovimi prihranki? Srbska centralna banka je sporočila, da bo Agencija za zavarovanje depozitov na podlagi sodne odločbe prevzela vlogo stečajnega upravitelja. Izplačila zavarovanih bančnih vlog naj bi omogočili najpozneje v sedmih delovnih dneh. Po srbskih predpisih so bančne vloge zavarovane do višine 50.000 evrov na posameznega vlagatelja pri posamezni banki. Banka Alta je po poročanju srbskega portala N1 komitentom sporočila, da naj bi se izplačevanje zavarovanih vlog začelo v ponedeljek, 2. novembra, v skladu z navodili pristojnih ustanov.

Posnetki iz Srbije razkrivajo zaskrbljenost

Dogajanje v Novem Sadu je pritegnilo veliko pozornosti. Na posnetkih, ki so zaokrožili po spletu, je videti ljudi, ki stojijo v vrstah pred zaprtimi poslovalnicami in čakajo na informacije o svojih sredstvih. Za številne komitente je novica prišla nenadoma, saj so še pred kratkim lahko normalno uporabljali bančne storitve. Zdaj bodo morali počakati na nadaljnja navodila pristojnih ustanov in začetek izplačevanja zavarovanih vlog.