Panika med turisti na okuženi križarki, strokovnjaki svarijo: To je šele začetek

Turisti, ki so obtičali na križarki, na kateri je izbruhnil hantavirus, še vedno ne vedo, kdaj bodo lahko odšli domov, mnogi so prestrašeni in loteva se jih obup. Ne vedo namreč, ali so oni naslednji, ki se bodo okužili s tem grozljivim virusom. Trije potniki, vsi državljani Nizozemske, so že umrli, še pri sedmih so okužbo potrdili. Strokovnjaki domnevajo, da bi lahko virus na križarko prišel v katerem od pristanišč, kjer pogosto mrgoli miši in podgan, oboji pa lahko prispevajo k širjenju hantavirusa. Ljudje se z njim okužijo z vdihavanjem delcev iz posušenih iztrebkov glodavcev. Iz Svetovne zdravstvene organizacije so medtem sporočili, da na sami ladji naj ne bi bilo podgan, sumijo pa, da se je začel virus prenašati s človeka na človeka, poroča CNN. Kljub temu strokovnjaki ob omenjenem izbruhu opozarjajo, da bi lahko bil ta šele začetek. V zlovešči novi študiji namreč razkrivajo, da bodo podnebne spremembe povzročile povečano širjenje virusov, ki jih prenašajo glodavci, piše Daily Mail.

Z višanjem globalnih temperatur in spreminjanjem populacij glodavcev bodo t. i. arenavirusi, to so virusi, ki jih prenašajo glodavci, namreč lahko prešli na območja, kjer jih v preteklosti ni bilo, posledično pa izkušenj z njimi nimajo ne prebivalci niti zdravstveni delavci. Raziskovalci napovedujejo, da bo to sprožilo izbruhe, ki bodo ogrozili življenja milijonov ljudi po vsej Južni Ameriki in drugih predelih sveta, katerih, je odvisno od tega, kako hitro se bo kje temperatura višala. Posledice bodo hujše na območjih, kjer živi veliko ljudi in kjer so higienske razmere slabše. Zaradi slednjih se lahko namreč nakopiči število okuženih glodavcev, ki pa bodo na gosto poseljenih območjih okužili več ljudi, strokovnjaki se bojijo, da bodo žrtev v tem primeru preštevali v tisočih.