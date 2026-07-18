Panika na frankfurtskem letališču, zboleli štirje zaposleni

Na frankfurtskem letališču je zavladala panika po tem, ko so za malarijo zboleli štirje zaposleni, ki so delali na območju za ravnanje s prtljago. Tropsko bolezen naj bi prenesel en sam okužen komar, ki je v Nemčijo prispel skrit na enem od letal. Od kod je letalo priletelo, za zdaj ni znano. Pristojni domnevajo, da je komar zaposlene pičil v začetku tedna, že približno pet dni pozneje pa so začeli kazati znake bolezni. Vodstvo letališča je delavce pozvalo, naj pozorno spremljajo svoje zdravstveno stanje in ob povišani telesni temperaturi ali drugih znakih bolezni takoj poiščejo zdravniško pomoč ter zaposlene v bolnišnici ob tem opozorijo, da bi lahko šlo za malarijo. Preiskava sicer še poteka, po doslej znanih informacijah pa za potnike in okoliške prebivalce ni povečanega tveganja, da bi zboleli tudi oni, piše The Sun.

Omenjeni primer je sicer izjemno redek, a ne neznan. Okuženi komarji lahko namreč v izvorni deželi priletijo na letalo ali pa nanj pridejo na oblačilih, v žepih ali prtljagi potnikov. Med letom mirujejo, po pristanku pa letalo zapustijo in iščejo žrtve na novem območju. Tako lahko za malarijo zbolijo tudi tisti, ki sami nikoli niso bili na območjih, kjer je ta bolezen razširjena.

Na frankfurtskem letališču so podoben primer zabeležili že leta 2023, med 1969 in 2024 pa naj bi po svetu zabeležili 145 primerov t. i. letališke malarije, od tega devet v Nemčiji, Frankfurt je namreč eno večjih letališč na svetu.

Brez zdravljenja je lahko smrtna

Malarijo povzročajo zajedavci, ki jih večinoma prenašajo okužene samice komarjev vrste Anopheles, poznamo ga tudi pod imenom komar mrzličar, se pa bolezen praviloma ne prenaša neposredno s človeka na človeka. Med najpogostejšimi prvimi znaki okužbe so povišana telesna temperatura, mrzlica in glavobol, simptomi pa se običajno pojavijo od 10 do 15 dni po piku. Če bolezni ne zdravimo pravočasno, se lahko stanje hitro poslabša in postane življenjsko ogrožajoče.