ZVONIJO ALARMI

Huda panika po padcu Orbána: zapuščajo državo, plen prevažajo z zasebnimi letali ...

Tisti, ki so si v času njegove vladavine nabrali neverjetno bogastvo, ga zdaj odvažajo iz države in hitijo vlagati v tujino. Mnogi med njimi so že pobegnili iz države.
Viktor Orban in  Peter Magyar. FOTO: Attila Kisbenedek Afp/Attila Kisbenedek Afp

Peter Magyar. FOTO: Attila Kisbenedek Afp

Viktor Orban. FOTO: Attila Kisbenedek Afp

M. U.
 27. 4. 2026 | 09:28
 27. 4. 2026 | 10:02
4:38
Ko je postalo jasno, da je Viktor Orbán na Madžarskem izgubil volitve, je bil to za številne njegove sodelavce znak za alarm. Odkar je leta 2010 prevzel oblast, je namreč ozek krog sodelavcev, povezanih z njim in njegovo stranko Fidesz, nakopičil ogromno premoženje, deloma zaradi vse večjega nadzora nad gospodarstvom države in zaradi pogodb za javno infrastrukturo, ki jih financira EU.

Plen prevažajo z zasebnimi letali ...

Tisti, katerih premoženje se je povečalo v času Orbánovih 16 let na oblasti, naj bi svoj plen začeli prevažati z zasebnimi letali z Dunaja, številni med njimi pa so pohiteli z vlaganjem svojega premoženja v tujino, so za Guardian povedali viri. Medtem visoki predstavniki iz Orbánuovega kroga preverjajo možnosti za ameriške vize in upajo, da bodo našli zaposlitev v ustanovah, povezanih z gibanjem MAGA.

Beg v ZDA

Nekateri visoko pozicionirani ljudje, povezani s Fideszom, so zaprosili za delovne vizume za ZDA v upanju, da bodo svoje strokovno znanje uporabili v institucijah, povezanih z Republikansko stranko, je povedal vir ameriške vlade v Washingtonu in vir znotraj Fidesza. »Povezava že obstaja,« je dejal ameriški vir in dodal, da so leta lobiranja Orbana in Fidesza madžarskim uradnikom omogočila, da so zgradili široko mrežo znotraj gibanja Maga. Povezave so prišle na dan pred volitvami, ko se je ameriški podpredsednik J. D. Vance pojavil v Budimpešti, da bi podprl Orbanovo kampanjo. Nekaj ​​dni po volitvah je eden najvidnejših madžarskih preiskovalnih novinarjev Szabolcs Panyi dejal, da so mu njegovi viri povedali, da so Združene države že dolgo veljale za načrt B za mnoge, ki so imeli povezave z Orbanom.

image_alt
Guardian je po volitvah izvedel za tri člane Orbánovega ožjega kroga, ki so začeli prenašati svoje premoženje v tujino. Bogastvo se seli v države Bližnjega vzhoda, Savdsko Arabijo, Oman in ZAE, pa tudi v Avstralijo in Singapur, sta povedala dva vira iz Fidesza.

image_alt
Péter Magyar, čigar opozicijska stranka Tisza je ta mesec dosegla prepričljivo zmago, je sprožil alarm in oligarhe, povezane s Fideszom, obtožil, da hitijo zavarovati svoje premoženje pred odgovornostjo, še preden njegova vlada v začetku maja prevzame oblast.

Pozval je generalnega državnega tožilca, šefa policije in vodjo davčne uprave, naj »pridržijo kriminalce« in jim »ne dovolijo pobega« v države, iz katerih je izročitev malo verjetna. Magyar je dejal, da med tistimi, za katere se pričakuje, da bodo zapustili državo, izstopa družina Lőrinca Mészárosa, enega Orbánovih najtesnejših prijateljev, katerega pot od plinovodnega monterja do najbogatejšega človeka na Madžarskem je bila deloma podprta s pogodbami o javnem naročanju.

Peter Magyar. FOTO: Attila Kisbenedek Afp

»Prav tako sem bil obveščen, da je nekaj družin že zapustilo državo. Po poročilih so svoje otroke že izpisali iz šol in organizirajo zanesljivo varnostno osebje za njihov odhod,« je dodal Magyar.

Madžarski mediji o selitvi premoženja

O paničnem prenašanju premoženja v tujino so prvi poročali neodvisni novinarji na Madžarskem, med njimi preiskovalni portal Vsquare, ki je trdil, da ključni posamezniki, povezani z Orbánom, skušajo zavarovati svoje premoženje, še preden ga madžarska vlada morebiti zamrzne, zaseže ali nacionalizira, ter novičarski portal 444.hu, ki je marca zapisal, da ključni posamezniki že prenašajo premoženje v Dubaj. Njihove napore bi lahko izničili številni birokrati in uslužbenci organov pregona, ki imajo delno vedenje o vsem, kar se je dogajalo v času Orbánovega mandata, je pripomnil Vsquare, »kar postavlja temelje za vračilo domnevno ukradenega javnega premoženja in aretacijo storilcev finančnih zločinov«.

Novoizvoljeni voditelj je večkrat poudaril, da se morebitni obremenilni dokumenti v zadnjih tednih Orbánove oblasti uničujejo.

Orbán je v soboto na družbenih omrežjih sporočil, da ne bo zasedel svojega sedeža v parlamentu, da pa namerava ostati vodja Fidesza in voditi proces »obnove«. Pričakujejo, da bo najdlje vladajoči voditelj v EU odpotoval v Združene države ob začetku svetovnega nogometnega prvenstva in tam verjetno preživel nekaj tednov, je za Guardian povedal vir, povezan s Fideszom. Vir je dodal, da je bilo potovanje načrtovano precej pred volitvami 12. aprila.

Viktor Orban. FOTO: Attila Kisbenedek Afp

 

