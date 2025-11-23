Panika v Moskvi, letališče zaprli! Odmevajo eksplozije, kako bo odgovoril Putin? (VIDEO)

Ukrajinska vojska je ponoči izvedla napad na termoelektrarno Šatura v moskovski regiji, so poročali ruski kanali na Telegramu. Posnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, prikazujejo velikansko eksplozijo in požar, ki se širi iz elektrarne, potem ko je izstreljena raketa zadela cilj.

Ukrajinska vojska napada še ni komentirala, tako navaja Kyiv Independent.

Termoelektrarna Šatura se nahaja približno 120 kilometrov vzhodno od ruske prestolnice, na obrobnem območju moskovske regije.

Letališče zaprli zaradi dronov

Že ponoči je moskovski župan Sergej Sobjanin sporočil, da sta bila dva ukrajinska drona sestreljena na poti proti prestolnici.

Rosavijacija, ruska letalska agencija, je prav tako sporočila, da je moskovsko letališče Žukovski začasno ustavilo delovanje zaradi dronov v regiji.

Kijev krepi udare na rusko naftno, plinsko in energetsko infrastrukturo

Napad se je zgodil v času, ko je Kijev okrepil udare na rusko naftno, plinsko in energetsko infrastrukturo, ključni vir prihodkov, ki Moskvi omogoča financiranje obsežne invazije na Ukrajino.

V zadnjih mesecih je tudi Moskva okrepila napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, pri čemer poskuša državo potisniti v še eno težko zimo.