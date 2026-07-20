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Panika v New Yorku: pred stavbo, kjer delujeta FBI in Ice, razneslo eksplozivno napravo (FOTO in VIDEO)

Policisti so takoj po eksploziji na stopnicah, ki vodijo v stavbo, našli moškega z zračno puško.
 FOTO: Spencer Platt Getty Images Via Afp

 FOTO: Spencer Platt Getty Images Via Afp

FOTO: Spencer Platt Getty Images Via Afp

FOTO: Spencer Platt Getty Images Via Afp

 FOTO: Spencer Platt Getty Images Via Afp

 FOTO: Spencer Platt Getty Images Via Afp

FOTO: Spencer Platt Getty Images Via Afp

FOTO: Spencer Platt Getty Images Via Afp

 FOTO: Spencer Platt Getty Images Via Afp
FOTO: Spencer Platt Getty Images Via Afp
 FOTO: Spencer Platt Getty Images Via Afp
FOTO: Spencer Platt Getty Images Via Afp
STA
 20. 7. 2026 | 20:43
1:23
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Na newyorškem Manhattanu je eksplodirala bomba, ki jo je osumljenec nastavil v koš za smeti blizu poslopja, ki gosti razne agencije zvezne vlade, kot je FBI, poročajo ameriški mediji. Policija je osumljenca takoj prijela. Poleg FBI so v zveznem poslopju tudi agencije ministrstva za domovinsko varnost ZDA, med njimi Služba za priseljevanje in meje (Ice), in vladni viri ugibajo, da je morda šlo za maščevanje zaradi nedavnih smrti dveh moških v Teksasu in Mainu, ki so ju ubili agenti Ice, poroča CNN.

Policisti so takoj po eksploziji na stopnicah, ki vodijo v stavbo, našli moškega z zračno puško. Uvodna preiskava je ugotovila, da je razneslo pirotehnične izdelke v smetnjaku, manjši požar pa so pogasili gasilci. Osumljenec naj bi imel pri sebi dve zračni puški ali pištoli. Zaradi incidenta je prišlo do prometnih težav in zaprtja okoliških ulic, na območju, ki je sicer redno polno turistov, občasno pa tudi protestnikov. Blizu so tudi zvezna in državna sodišča New Yorka, za vogalom pa mestna hiša in Brooklynski most.

FOTO: Spencer Platt Getty Images Via Afp
FOTO: Spencer Platt Getty Images Via Afp

 FOTO: Spencer Platt Getty Images Via Afp
 FOTO: Spencer Platt Getty Images Via Afp

FOTO: Spencer Platt Getty Images Via Afp
FOTO: Spencer Platt Getty Images Via Afp

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