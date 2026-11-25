Papež Frančišek je v svojem zasebnem dnevniku opisal več srečanj s hudičem. Zapisal je tudi, da je ob spoznanju, kako razsežen je škandal spolnih zlorab v čilski Cerkvi, zagledal »vrata pekla«. To razkrivajo odlomki iz njegovega dnevnika, ki so bili objavljeni v torek. Najbolj osebne misli, razmišljanja in strahovi pokojnega argentinskega papeža so zbrani v knjigi Zasebni dnevnik papeža Frančiška (The Private Diary of Pope Francis). Knjigo je uredil njegov tesni sodelavec, kardinal Víctor Manuel Fernández, izšla pa bo v več jezikih po vsem svetu. Objavljeni zapisi izvirajo iz črnega dnevnika s plastičnimi platnicami, v katerega je Frančišek, rojen kot Jorge Bergoglio, pisal med letoma 1992 in 2024.

V enem najbolj presenetljivih zapisov, nastalem januarja 2021, je Frančišek omenil svoja »duhovna videnja«, med katerimi naj bi se mu prikazal tudi hudič. »Jasno sem slišal hudičev glas,« je zapisal. Dodal je, da ga je prvič videl »iz avtomobila«, drugič pa »na koru« med mašo. To naj bi se zgodilo približno 15 let prej, ko je še vodil nadškofijo v Buenos Airesu. Kot je zaupal dnevniku, nikoli ni mogel pozabiti hudičevih »grozečih oči«.

Hudičevo navzočnost naj bi občutil tudi med potovanji v tujino, ko je že opravljal papeško službo. Med takšnimi dogodki je izpostavil obisk Čila leta 2018. Takrat je med novinarsko konferenco na letalu sprožil ogorčenje, ker je podvomil o navedbah žrtev spolnih zlorab v tamkajšnji Katoliški cerkvi. Po vrnitvi v Rim se jim je opravičil, odredil preiskavo in priznal, da so imele prav ter da ga je vodstvo čilske Cerkve zavedlo. Leta 2019 je v Vatikanu sklical tudi zgodovinsko srečanje kardinalov, na katerem so obravnavali razširjenost spolnih zlorab v katoliški Cerkvi po svetu.

»Po dogajanju v Čilu in pogovoru z novinarji na letalu sem bil povsem pretresen. Zavedel sem se, kako resen je problem … Težko mi je bilo priznati, kaj se je zgodilo v Čilu. Nisem si predstavljal, da je tako hudo,« je zapisal po vrnitvi s potovanja. Nekaj mesecev pozneje je v Rimu zapisal, da je imel videnje »vhoda v pekel« ter da je v čilskem škandalu prepoznal »pogansko zapeljevanje v vsej njegovi moči«. »Pokukal sem noter, da bi si malo ogledal, in to me je prestrašilo. Rožni venec sem zgrabil kot orožje. Gospodu se zahvaljujem za to pomoč,« je zapisal.

Dnevnik naj bi objavili na Frančiškovo željo

Odlomki so bili objavljeni, potem ko je Fernández, prefekt vatikanskega Dikasterija za nauk vere, razkril, da ga je Frančišek pred smrtjo aprila 2025 prosil, naj njegov osebni dnevnik predstavi javnosti. Po papeževi smrti je Fernández svojemu nasledniku, papežu Leonu XIV., izrazil bojazen, da bi dnevnik lahko »ostal pozabljen v kakšnem skladišču«. Pozneje je dobil dovoljenje za objavo izbranih zapisov. V knjigi je pojasnil, da so »duhovne skrbi, ki so bile prisotne v njegovem [Frančiškovem] srcu, zelo jasne in nam lahko koristijo«.

Knjiga ne vsebuje celotnega dnevnika, objavljene odlomke pa spremljajo Fernándezovi komentarji. Po njegovih besedah je Frančišek svoje najbolj zaupne misli zapisoval v nerazvozljivo šifro, zato ti zapisi v knjigi niso vključeni.

Dve leti duhovne krize in soočanja s samim seboj

V drugem delu dnevnika je Frančišek opisal dveletno duhovno krizo, ki se je začela leta 2021. Takrat naj bi čutil hudičeve skušnjave in se spopadal z vprašanji izvrševanja oblasti v Katoliški cerkvi. Kriza je sovpadala s slabšanjem njegovega zdravja. Med drugim je pisal o notranjem boju, da ne bi postal človek, ki »druge uporablja kot lutke«. »Vse se je prepletalo z vprašanji vodenja, pritiski zaradi odločitev, ki jih je bilo treba sprejeti, ter duhovno sušo in obupom,« je zapisal decembra 2022.

V dnevniku je bil Frančišek kritičen tudi do samega sebe. Priznal je, da je občasno občutil »prezir, zavist in ponos«. Očital si je tudi, da je na ulici prezrl pijanega moškega, ki ga je ogovoril, saj si je želel »hoditi v miru in tišini«. »Ošabni, samozadostni in cinični Jorge, ki laže samemu sebi,« je zapisal v opisu lastnega značaja 30. decembra 2022. 15. januarja 2017 pa je priznal: »Zadnje tri ali štiri dni sem bil resnično jezen in razburjen.«

O bodočem papežu Leonu XIV. je imel dobro mnenje

Fernández v knjigi razkriva tudi Frančiškove misli o nekaterih visokih cerkvenih dostojanstvenikih. Med njimi je bil tudi ameriški kardinal Robert Prevost, ki je maja 2025 postal papež Leon XIV. Frančišek ga je po Fernándezovih navedbah opisal kot »odličnega pastirja, velikodušnega misijonarja in brezhibnega človeka«.

Naklonjene besede je namenil tudi dvema svojima najglasnejšima kritikoma – gvinejskemu kardinalu Robertu Sarahu in nemškemu kardinalu Gerhardu Müllerju. Za Saraha je dejal, da ima »izjemno prefinjen duhovni čut«, za Müllerja pa, da »deluje napadalno, vendar je dober človek«.

O svoji izvolitvi za papeža je Frančišek v dnevnik zapisal le en stavek. Julija 2013, več kot štiri mesece po izvolitvi, je na kratko pripomnil: »Za papeža so me izvolili 13. marca,« poroča The Guardian.