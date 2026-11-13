Papež Leon XIV. je Perujec

Papež Leon XIV. je v sredo prispel v svoj ljubljeni Peru. Njegova vrnitev v državo, kjer je dve desetletji deloval kot misijonar, je bila polna nostalgije in čustev. Peru je zadnja postaja njegovega zahtevnega potovanja po treh latinskoameriških državah, ki se ga je 71-letni poglavar 1,4 milijarde katoličanov po svetu udeležil le nekaj tednov po operaciji zaradi pljučnega raka. Papež je pristal v Limi, kjer so ga pričakale množice vernikov. Po ocenah se je ob poti od letališča zbralo kar tri milijone ljudi, nekateri so vzklikali: »Papež je Perujec!«

V Peruju je dve desetletji deloval kot misijonar.

Leon XIV. je kmalu po prihodu nagovoril predstavnike oblasti in diplomate. Peru je označil za svojo domovino in dejal, da so leta dela v tej državi ter pridobitev perujskega državljanstva poskrbeli, da je Peru postal del njegove identitete. Perujske voditelje je pozval, naj se z bolečimi poglavji zgodovine države soočijo pravično in občutljivo. Peru pretresajo politične delitve, naraščajoča kriminaliteta, vse višji življenjski stroški in ponavljajoče se naravne nesreče.

Preizkus za zdravje

Med šestdnevnim obiskom Peruja bo obiskal različne kraje, od globin Amazonije do visokih Andov. Odpotoval bo tudi v Cuzco, ki leži na več kot 3400 metrih nadmorske višine, kar bo poseben preizkus za njegovo okrevanje po operaciji pljuč, poroča AFP. Čustvena bo tudi njegova vrnitev v severno mesto Chiclayo, kjer je desetletje opravljal škofovsko službo.

Papež je turnejo začel v argentinskem mestu Lujan, kjer se je njegove maše udeležilo več kot tri milijone ljudi. Bogoslužje je bilo hkrati slovo od Argentine in poklon njegovemu pokojnemu argentinskemu predhodniku, papežu Frančišku. Med obiskom Argentine je odločno pozval k bolj vključujočemu gospodarstvu in boljši zaščiti najranljivejših skupin prebivalstva. Njegove besede so mnogi zato razumeli kot kritiko argentinskega predsednika Javierja Mileija, ki je močno zmanjšal državno pomoč, pod njegovim vodstvom pa se je močno povečalo število tistih, ki živijo pod pragom revščine. »V družbi je dovolj prostora za vse, še posebno za tiste, ki so najbolj potrebni pomoči: revne in lačne, migrante, bolnike in zapornike,« je po poročanju AFP dejal papež.