KRŠČANSKI PRAZNIK

Papež Leon XIV. na cvetno nedeljo blagoslovil svet: »Bog ne posluša molitev ljudi s krvavimi rokami« (FOTO)

Papež Leon XIV. je na cvetno nedeljo vodil mašo na Trgu svetega Petra v Rimu, s čimer začenja svojo prvo papeško veliko noč. Na trgu se je zbralo več deset tisoč vernikov, papež pa jim je med drugim dejal, da Bog zavrača molitve voditeljev, ki začenjajo vojne, poročajo tuje tiskovne agencije.
FOTO: Reuters

G. P./STA
 29. 3. 2026 | 14:15
 29. 3. 2026 | 14:24
Papež Leon XIV. je opozoril, da Jezusa ni mogoče uporabiti kot opravičilo za nobeno vojno. »To je naš Bog: Jezus, Kralj miru, ki zavrača vojno, ki ga nihče ne more uporabiti za opravičevanje vojne,« je dejal. »Jezus ne posluša molitev tistih, ki vodijo vojno, ampak jih zavrača, rekoč: Čeprav molite večkrat, ne bom poslušal vaših molitev, kajti vaše roke so polne krvi,« je navedel odlomek iz Svetega pisma.

Vatikan v znamenju slovenskih orhidej (FOTO)

Papež je sicer na Trgu svetega Petra vodil procesijo kardinalov, škofov in duhovnikov. Zbrana množica jih je pozdravila z oljčnimi vejicami, ki simbolizirajo Jezusov prihod v Jeruzalem. Cvetna nedelja označuje začetek svetega tedna pred veliko nočjo, ki ga po vsem svetu obeležuje približno 1,7 milijarde katoliških in protestantskih vernikov.

FOTO: Reuters
FOTO: Reuters

Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

Na ta dan se kristjani spominjajo Jezusovega prihoda v Jeruzalem, med katerim so ga po zapisih iz Svetega pisma ljudje pozdravljali s palmovimi vejami. Po stari krščanski navadi, ki sega v 7. stoletje, zato verniki na ta dan v cerkev k blagoslovu prinesejo oljčne veje in drugo zelenje. Papež bo v tem tednu na veliki četrtek v Lateranski baziliki v Rimu opravil tradicionalno umivanje nog, v petek pa bo sodeloval pri križevem potu v rimskem Koloseju. To bo prvič po več letih, da bo papež navzoč ob tem ritualu. Na velikonočno nedeljo pa bo papež v Vatikanu podelil tradicionalni blagoslov mestu in svetu.

