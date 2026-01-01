  • Delo d.o.o.
DAN MIRU

Papež Leon XIV. ob svetovnem dnevu miru: novo leto je odprta pot do sprave in sočutja

Na koncu je papež vernike pozval, naj se zberejo pri jaslicah kot simbolu razoroženega miru in tako okrepljeni začnejo novo leto.
FOTO: Alberto Pizzoli Afp
FOTO: Alberto Pizzoli Afp
STA, N. P.
 1. 1. 2026 | 19:08
1:51
A+A-

Papež Leon XIV. je danes pozval k aktivnemu prizadevanju za mir. Kot je ob svetovnem dnevu miru poudaril pri maši v baziliki svetega Petra v Vatikanu, sveta ne bomo rešili z nasiljem, zatiranjem ali obsojanjem drugih, ampak z neutrudnim prizadevanjem, da bi vse razumeli, odpustili, osvobodili in sprejeli - brez preračunavanja in brez strahu.

»Na ta dan vsi skupaj molimo za mir. Najprej med narodi, ki so jih zaznamovali krvavi konflikti in stiske, pa tudi v naših domovih, v družinah, ki so jih prizadeli nasilje in trpljenje,« je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA dejal papež. Leon XIV. je ob tem vernike pozval, naj novo leto obravnavajo kot odprto pot, ki jo je treba odkriti. Posebej je izpostavil brezpogojno ljubezen Boga, ki se kaže kot »razorožena in razorožujoča, gola in nemočna kot dete v jaslih«. Ta drža kaže, da rešitev sveta ne pride z nasiljem, obsodbo ali zatiranjem, ampak z razumevanjem, odpuščanjem, osvoboditvijo in sprejemanjem vseh ljudi. Na koncu je papež vernike pozval, naj se zberejo pri jaslicah kot simbolu razoroženega miru in tako okrepljeni začnejo novo leto.

Svetovni dan miru je 1. januarja 1968 uvedel papež Pavel VI., da bi spodbudil mir v luči oboroževalne tekme med Vzhodom in Zahodom ter številnih vojn. Od takrat papeži ob tem dnevu vedno objavijo posebno poslanico. V Cerkvi je 1. januar sicer tudi praznik Marije, matere Božje.

