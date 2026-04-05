Papež Leon XIV. poziva svet: »Ne ostanite ravnodušni do vojn in delujte za mir« (FOTO)

Med slovesnostjo je papež poudaril, da so strah, vojna in izključevanje narodov razbili vezi med ljudmi in povzročili veliko trpljenja po svetu. Vernike je nagovoril, naj ne dopustijo, da jih te razmere naredijo ravnodušne, ampak naj si aktivno prizadevajo za spravo in mir. V svoji homiliji je izpostavil, da morajo kristjani slediti zgledu svetnikov, ki so se borili za pravičnost, da bi lahko sadovi velikonočne radosti in miru »rasli in cveteli povsod«.

V okviru obreda je papež blagoslovil ogenj in tradicionalno prižgal velikonočno svečo, ki simbolizira Kristusovo vstajenje in zmago življenja nad smrtjo. Obenem je deset odraslih katehumenov prejelo zakrament krsta.

V zadnjih tednih je Leon XIV. postal glasen kritik mednarodnih konfliktov, zlasti vojne v Iranu, ki je izbruhnila konec februarja, in svetovne voditelje poziva k prenehanju sovražnosti. Papež je prejšnjo nedeljo dejal, da Bog ne sprejema molitev voditeljev z »rokami, umazanimi od krvi«, ki začenjajo vojne, pozval pa je celo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naj poišče način za zmanjšanje napetosti in konec spopadov.

Po evangeljskem obreduvigilije v soboto zvečer papež danes nadaljuje z velikonočnimi obredi in tradicionalnim blagoslovom »Urbi et Orbi« (blagoslov mestu in svetu) na Trgu svetega Petra. Velikonočna vigilija je sicer ena najpomembnejših bogoslužnih slovesnosti v katoliškem liturgičnem koledarju. Poteka na večer pred Veliko nočjo ter simbolizira prehod iz teme v svetlobo, iz smrti v življenje, s poudarkom na Kristusovem vstajenju od mrtvih.