HUDE OBTOŽBE

Papež Leon XIV. spregovoril o Slovencu Rupniku, ki naj bi zlorabljal redovnice

Petčlanski senat, ki je bil imenovan 9. oktobra, sestavljajo ženske in kleriki, ki nimajo nobene funkcije v dikasteriju za nauk vere ali drugih vatikanskih organih.
FOTO: Andreas Solaro/Afp
FOTO: Andreas Solaro/Afp
STA, N. B.
 5. 11. 2025 | 14:06
 5. 11. 2025 | 14:15
2:37
Papež Leon XIV. je v torek zvečer izrazil upanje, da bo postopek proti nekdanjemu slovenskemu jezuitu Marku Rupniku, obtoženemu zlorab redovnic, ki poteka pred posebnim sodiščem Vatikana, prinesel »jasnost in pravico«, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Kot je dejal papež v pogovoru z novinarji ob odhodu iz svoje poletne rezidence Castel Gandolfo, je obveščen o primeru Marka Rupnika, sicer tudi znanega verskega umetnika. Pojasnil je še, da so njegova dela prekrili ali odstranili s spletnih strani, da bi se približali žrtvam.

»Začel se je nov postopek, imenovani so bili sodniki. Postopki trajajo, vem, da so žrtve težko potrpežljive, vendar mora Cerkev spoštovati pravice vseh. Upam, da bo ta postopek prinesel jasnost in pravičnost,« je še dejal Leon XIV.

Senat dela svobodno

Primer Rupnika obravnava posebno sodišče. Petčlanski senat, ki je bil imenovan 9. oktobra, sestavljajo ženske in kleriki, ki nimajo nobene funkcije v dikasteriju za nauk vere ali drugih vatikanskih organih. Vatikan imen članov senata ni razkril.

Kardinal prefekt Kongregacije za versko doktrino Victor Manuel Fernandez je v torek ob predstavitvi doktrinalnega dokumenta o vlogi Marije dejal, da sodniki v primeru Rupnik delajo. »Ne vemo, kaj delajo, ker delajo svobodno,« je dodal po poročanju agencije Ansa. Na vprašanje, ali je mogoče pričakovati razsodbo še letos, je kardinal odgovoril: »Upamo«.

Zlorab ga je obtožilo 20 redovnic

Skupina redovnic iz skupnosti Loyola je Rupnika leta 2021 obtožila, da jih je v 90. letih prejšnjega stoletja spolno in psihično zlorabljal, zlasti v skupnosti v Ljubljani, v kateri je deloval in ki jo je Vatikan kasneje razpustil. Obtožilo naj bi ga 20 redovnic. Jezuitski red, iz katerega je prihajal tudi prejšnji papež Frančišek, je Rupnika junija 2023 izključil. Rupnik, ki ostaja duhovnik, obtožbe zanika.

Dikasterij za nauk vere v Vatikanu je po preiskavi odločil, da so obtožbe zastarale. Vendar ga je Frančišek oktobra 2023 zaprosil, naj znova preuči primer.

Več iz teme

marko rupnikpapežLeon XIV.
ZADNJE NOVICE
15:42
Novice  |  Kronika  |  Doma
ROP

Večerna srhljivka v Ljubljani, zagrozila sta mu tudi z nevarnim predmetom

Storilca sta bila zamaskirana.
5. 11. 2025 | 15:42
15:30
Novice  |  Slovenija
KDO JE STRELJAL?

Po vloženi obtožnici zoper tri Rome, ki naj bi pretepli Antona, odjeknili streli v Rojah? Preverili smo, če res (VIDEO)

Za kakšno streljanje je šlo, nam je pojasnila predstavnica za odnose z javnostmi na PU Ljubljana.
5. 11. 2025 | 15:30
15:25
Razno
GLASBA

Niet v Berlinu: slovenski punk na odru legendarnega kluba

Ob praznovanju 50-letnice punk rocka na Slovenskem bodo nastopili na dvodnevnem festivalu glasbe, filma in poezije
5. 11. 2025 | 15:25
15:20
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

GEN-I s 100.000 evri znova podprl razvoj trajnostnih projektov

V družbi GEN-I so drugo leto zapored izbrali najobetavnejše trajnostne projekte, ki jim bodo namenili 100.000 evrov podpore.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 15:20
15:13
Promo
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam pljujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
15:12
Bulvar  |  Domači trači
POROKA NA PRVI POGLED

Denis priznal Petru: »Polna so jajca testosterona, toliko se nabira, da že curi ven« (VIDEO)

Drama v šovu Poroka na prvi pogled se nadaljuje, v težavah se je znašel še en par.
5. 11. 2025 | 15:12

Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Zoran Đukić: »Posredovanje nepremičnin je umetnost. Lastništvo je svoboda«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kamera ne posodablja programske opreme. Ali je to nevarno?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
