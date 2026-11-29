Papež Leon XIV. je danes ob začetku adventnega časa pozval h konkretnim prizadevanjem za mir in k zagotavljanju humanitarne pomoči na območjih, ki jih zaznamujejo vojne. Izrazil je upanje, da bi lahko v tednih do božiča izboljšali razmere v vseh regijah, kjer potekajo spopadi, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Papež je poziv izrekel med opoldansko molitvijo na Trgu svetega Petra v Vatikanu. V nagovoru na prvo adventno nedeljo je poudaril predvsem pomen pričakovanja, notranje zbranosti in duhovne budnosti. »Advent je čas pričakovanja, nežnosti in preprostosti,« je dejal sveti oče. Vernike je spodbudil, naj advent izkoristijo za premislek o svojem življenju, bolj zavestno sprejemanje odločitev in iskanje notranjega miru.

Papež je omenil, da se danes številni ljudje – še posebej mladi – spopadajo z neprespanimi nočmi, zvečer pa se po napornih dneh pogosto počutijo nemirne in prazne ter pred tem bežijo v razvedrilo in motnje: »Božja beseda nas vabi k času tišine, v katerem ob utišanih zunanjih glasovih in hrupu naredimo prostor za najgloblja vprašanja ter izostrimo sluh svojega srca, da bi prisluhnili Božjemu glasu,« je dejal.

V krščanski tradiciji advent, ki izhaja iz latinske besede adventus (prihod), pomeni začetek priprav na rojstvo Jezusa Kristusa. Konča se na sveti večer, 24. decembra, ko verniki simbolično pričakajo Jezusovo rojstvo.