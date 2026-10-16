Papež po telefonu poklical Vladimirja Putina, tole mu je rekel

Papež Leon XIV. se je danes po telefonu pogovarjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in pozval k prekinitvi ognja za mesto Oleški v ukrajinski regiji Herson, kjer so humanitarne razmere zelo težke. S premirjem bi omogočili dostavo hrane in evakuacijo civilistov v mestu, ki ga nadzirajo ruske sile, je po navedbah Vatikana dejal papež.

Papež je pogovor z ruskim predsednikom opravil iz rimske bolnišnice Gemelli, kjer trenutno okreva po operaciji zaradi pljučnega raka, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. »Med pogovorom je sveti oče izrazil globoko zaskrbljenost zaradi resnih humanitarnih razmer v mestu Oleški v regiji Herson ter pozval k premirju, ki bi omogočilo dostavo hrane in medicinske pomoči ter prostovoljno in varno evakuacijo civilnega prebivalstva,« je sporočil Vatikan.

Prebivalci Oleškega na jugu Ukrajine se soočajo z vse hujšo humanitarno krizo in pomanjkanjem hrane ter zdravil, saj so ujeti v navzkrižnem ognju med ruskimi in ukrajinskimi silami. Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je prejšnji teden opozoril na »obupne« razmere v mestu in pozval Rusijo, naj civilistom omogoči evakuacijo.

Papež je v današnjem pogovoru tudi ponovil »zavezanost Svetega sedeža spodbujanju dialoga in miru«, je še sporočil vatikanski tiskovni urad. Iz Kremlja pa so sporočili, da je bil pogovor med Putinom in papežem »konstruktiven« in je potekal v »medsebojnem spoštovanju«, je poročala ruska tiskovna agencija Interfax. Putin je med drugim poudaril pomen sodelovanja med Rusijo in Vatikanom pri zaščiti kristjanov po svetu, so še sporočili iz Kremlja. V izjavi je še navedeno, da sta »obe strani izrazili interes za nadaljevanje dialoga med Rusko pravoslavno cerkvijo in Rimskokatoliško cerkvijo«.

Putin je Leonu tudi zaželel »dobro zdravje in hitro okrevanje« po torkovi operaciji, med katero so 71-letnemu papežu odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, za katerega se je izkazalo, da je rakav.

Današnji telefonski pogovor med Leonom XIV. in ruskim predsednikom sicer ni prvi tovrstni. Papež in Putin sta se pred tem pogovarjala 4. junija lani, še poroča Ansa. Klic sledi obiskoma dveh papeževih odposlancev v Moskvi. Avgusta oziroma konec septembra sta se v ruski prestolnici mudila nadškof Paul Richard Gallagher, vatikanski »zunanji minister«, in kardinal Matteo Zuppi kot odposlanec za humanitarna vprašanja.