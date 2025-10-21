Papežev BMW prodali za 130.000 evrov (FOTO)

Motor BMW R 18 Transcontinental z avtogramom papeža Leona XIV. je bil na dražbi prodan za 130.000 evrov. Dražbena hiša RM Sotheby's je potrdila, da je papež osebno podpisal bleščeče belo motorno kolo med kratko septembrsko slovesnostjo v Vatikanu. Bel BMW je v Vatikan pripeljala nemška krščanska motoristična skupina Jezusovi motoristi iz Schaafheima, ki so 1000-kilometrsko romanje opravili v treh dneh. Kakšne barve bo BMW, ki je bil narejen po naročilu, pa ni bilo dvoma, saj so se zgledovali po papamobilu.

Leon XIV. se je na motor tudi podpisal. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Izklicna cena za motor je bila 30.000 evrov. Če računamo še 20-odstotno provizijo za dražbeno hišo in 19-odstotni DDV, bo končni strošek za kupca presegel 180.000 evrov. Ves izkupiček bo namenjen avstrijskim misijonarjem na Madagaskarju. Na jugu Madagaskarja približno 20.000 ljudi – mnogi med njimi so otroci – dela v rudnikih sljude v sužnjelastniških razmerah. Avstrijci upajo, da bo izkupiček pomagal financirati izobraževalne in druge programe, s katerimi bi otroke rešili iz teh izkoriščevalskih okolij.

Prodaja belega BMW-ja pa ni prvi primer dobrodelnosti motoristov. Tudi člani slovenskega motorističnega kluba Motoristi za motoriste (MzM), ki so leta 2016 obiskali papeža Frančiška – na 188 motorjih se jih je pripeljalo 250, 50 pa jih je prišlo z avtobusi –, so svetemu očetu poleg običajnih daril, kot so potica in ribniška suha roba, poklonili še dva čeka za dva motorja v skupni vrednosti 12.000 evrov. »Denar je bil namenjen za slovenske misijonarje na Madagaskarju in v Vietnamu,« je dejal Pavle Hočevar, tajnik MzM.