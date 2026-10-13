Papežu na pljučih odkrili tvorbo, čaka ga operacija! Strokovnjakinja: »To ni končna diagnoza«

Papež Leon XIV. bo v naslednjih dneh prestal operativni poseg, s katerim mu bodo odstranili nedavno odkriti vozliček na pljučih. O svojem zdravstvenem stanju je vernike obvestil kar sam med nedeljsko molitvijo ter poudaril, da so spremembo odkrili v zelo zgodnji fazi. A kaj vozliček pomeni za njegovo zdravje in nadaljnje delovanje?

Novico o posegu je sveti oče sporočil zelo mirno ter pojasnil, da so vozliček odkrili med zdravstvenimi pregledi, ko so sprva sumili na vnetje. Zdravniki so mu po najdbi takoj svetovali operacijo, sam pa se jih je odločil upoštevati. V bolnišnico naj bi odšel v kratkem, okrevanje po posegu pa naj bi trajalo približno teden dni.

Ali vozliček na pljučih pomeni raka?

Hrvaška specialistka pulmologije dr. sc. Ivana Huljev Šipoš iz Klinične bolnišnice Dubrava v Zagrebu je za hrvaške medije pojasnila, da sama najdba še ne pomeni trdne diagnoze raka. »Pljučni vozliček ali nodul je radiološki opis omejene spremembe v pljučnem tkivu in ne končna diagnoza. Takšne spremembe so lahko benigne, na primer posledica preteklih okužb ali vnetij, lahko pa predstavljajo tudi maligno bolezen. Pomembno je poudariti, da večina naključno odkritih pljučnih vozličkov ni malignih,« pojasnjuje dr. Huljev Šipoš.

Samo dejstvo, da je sprememba dobro lokalizirana in zaznana zgodaj, velja za izjemno ugoden podatek. Kot dodaja strokovnjakinja, ima kirurški poseg v takšnih primerih hkrati diagnostični in terapevtski namen, saj šele končna analiza odstranjenega tkiva da dokončen odgovor. Če bi šlo za zgodnji stadij rakave spremembe, lahko z odstranitvijo tkiva bolezen v celoti pozdravijo.

Simbolična fotografija. FOTO: Utah778 Getty Images

Prizanesljiva operacija in hitrejše okrevanje

Glede na to, da v Vatikanu predvidevajo približno enotedensko bolnišnično zdravljenje, strokovnjaki ocenjujejo, da bodo pri papežu uporabili minimalno invazivno metodo (VATS). Pri tem posegu kirurgi skozi nekaj manjših vrezov s pomočjo kamere odstranijo le prizadeti del pljučnega tkiva ali posamezen segment organa. »Glavne prednosti minimalno invazivnih tehnik so manjša obremenitev za telo, znatno manj pooperativnih bolečin in bistveno hitrejša rehabilitacija v primerjavi s klasičnim odpiranjem prsnega koša. Po manjših posegih se bolnik k lažjim vsakodnevnim opravilom pogosto lahko vrne že v tednu ali dveh,« poudarja pulmologinja.

Čeprav je papež že zakoračil v osmo desetletje, visoka starost po besedah hrvaške specialistke danes ni več ovira za uspešno operacijo: »Sama starost danes ni več odločilni dejavnik pri presoji o operaciji pljuč. Zelo pomembna je namreč biološka starost – torej splošna fizična kondicija, odsotnost drugih kroničnih bolezni in sposobnost organizma, da prenese sam napor med operacijo in po njej.«

Papež Leon XIV. je pri svojih 71 letih znan po izjemno aktivnem življenjskem slogu, redni rekreaciji in dobri telesni kondiciji, zato so zdravniki glede njegovega hitrega okrevanja zelo optimistični. Tudi sam sveti oče pričakuje, da se bo k svojim vsakodnevnim obveznostim in napovedanemu mednarodnemu obisku Južne Amerike vrnil že novembra.