»Paranoični Putin« v neprebojni utrdbi: strah pred atentatom vse večji

V Moskvi se zdi, da paranoja dosega vrelišče. Ruski predsednik Vladimir Putin se v strahu, da bi postal žrtev načrtovanega atentata, vse bolj izolira znotraj močno utrjenih varnih zatočišč. Njegova anksioznost naj bi strmo narasla po nedavnem atentatu na iranskega vrhovnega voditelja Alija Hameneja v Teheranu. Obveščevalni podatki namigujejo, da se Putin boji, da so nasprotniki – predvsem izraelski obveščevalci – uspešno vdrli v obsežna ruska državna nadzorna omrežja in sisteme kamer.

V obupanem poskusu, da bi prikrili njegovo gibanje in preprečili morebitne napade z droni ali usklajene akcije, so oblasti v Moskvi začele uvajati občasne izpade mobilnega interneta. Poleg tega so vojakom na fronti blokirali aplikacijo Telegram, kar je med ruskimi silami povzročilo precejšnje ogorčenje, saj so ostali brez ključnih komunikacijskih orodij. Medtem ko krožijo govorice, da Putin preživlja nemirne noči zaprt za obzidjem Kremlja, je njegova glavna trdnjava, ki jo pogosto imenujejo »ruski Fort Knox«, obsežno posestvo Novo-Ogarjevo. Tam naj bi v zadnjih dneh opravljal vse pomembne sestanke, a izključno na daljavo.

Posestvo Novo-Ogarjevo se nahaja približno 20 kilometrov zahodno od Moskve v ekskluzivnem, gozdnatem predmestju in Putinu služi kot glavna delovna rezidenca že od leta 2000. Daleč od tega, da bi šlo za preprosto domovanje; kompleks je močno militarizirano območje pod nadzorom zvezne varovalne službe. Za varnost voditelja je zračni prostor strogo omejen, obrobje posestva pa je obdano s sistemi zračne obrambe Pancir-S1, ki so sposobni prestreči letala in rakete. Luksuzno posestvo je popolnoma opremljeno za udobno bivanje izoliranega predsednika, saj vključuje zasebni bazen, wellness centre in razkošne konjeniške objekte. Nedavni utrinki iz njegovega osamljenega življenja, ki so bili objavljeni v začetku tega tedna, ga prikazujejo med hranjenjem konjev v zasebnih hlevih, med vožnjo z modrim vozičkom za golf po prostranem posestvu in celo med sprejemanjem tujih dostojanstvenikov, kot je indijski premier Narendra Modi, v ogromnem pokritem jahališču.

Putin med enim od sestankov v državni rezidenci Novo-Ogarjevo v bližini Moskve. Na fotografiji z Denisom Logunovom, namestnikom direktorja Raziskovalnega inštituta za epidemiologijo in mikrobiologijo Gamaleja, 21. novembra 2021. FOTO: Sputnik Via Reuters

Da bi še dodatno otežili sledenje njegovi točni lokaciji, je Kremelj okoli Novo-Ogarjeva ustvaril pravo dimno zaveso. Preiskovalna poročila razkrivajo, da je Putinov varnostni aparat zgradil natančne replike njegove pisarne iz Novo-Ogarjeva tudi v njegovih drugih rezidencah v Sočiju in na jezeru Valdaj. Z oddajanjem iz teh identičnih sob z zastavami, ujemajočimi se lesenimi mizami in enakimi predsedniškimi grbi lahko državni mediji objavljajo posnetke predsednika pri delu ali nagovarjanju naroda, ne da bi razkrili, v kateri trdnjavi se dejansko skriva. Po informacijah, ki jih ima Daily Star, naj bi bilo posestvo Novo-Ogarjevo opremljeno celo s popolnoma delujočim televizijskim studiem – očitno za primer, če bi predsednik dobil željo po vodenju kakšne televizijske oddaje.