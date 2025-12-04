Pavarotti do kolen v ledu, njegova vdova ogorčena

Bronasti kip v naravni velikosti, ki upodablja legendarnega italijanskega tenorista Luciana Pavarottija, stoji na glavnem trgu obalnega mesteca Pesaro, kjer je pevec z družino preživljal prosti čas. V navzočnosti njegove vdove Nicolette Mantovani in njune hčerke Alice Pavarotti so ga slovesno odkrili aprila lani. Zdaj, ko so mestne oblasti tam postavile božično drsališče, pa je videti, kot da kip stoji do kolen v ledu, obdan s pleksi steklom. Pesarski župan Andrea Biancani je še pred odprtjem drsališča objavil predelano fotografijo kipa, ki igra hokej na ledu, z oznako #DaiUnCinqueAPavarotti, kar pomeni »daj Pavarottiju petko«. Mantovanijeva, pevčeva druga žena, je za lokalne medije povedala, da je »jezna in ogorčena, saj ta odločitev deluje kot posmeh« njenemu možu. »Ne bi pričakovala, da bi mesto dopustilo takšno ravnanje s spomenikom človeku, ki je Italijo proslavil po vsem svetu.«

Župan se je branil, da ni hotel nikogar užaliti, in priznal, da je občinski svet naredil napako. Oblikovalci drsališča naj bi jim namreč zagotovili, da Pavarottijev kip ne bo prizadet. Zdaj drsališča ne morejo več razstaviti, je dejal in obljubil, da se to »ne bo več ponovilo«. Najslavnejši tenorist vseh časov, ki je užival status pop ikone, je zadnjič nastopil na odprtju zimskih olimpijskih iger v Torinu februarja 2006. Umrl je naslednje leto v starosti 71 let, potem ko so mu odkrili raka na trebušni slinavki. Mantovanijeva, ki se je leta 2020 poročila s finančnim svetovalcem Albertom Tinarellijem, je filmska producentka in skrbnica Pavarottijeve fundacije. Prav zdaj, kot poroča Variety, skupaj z znanim italijanskim producentom Pietrom Valsecchijem razvija visokoproračunski biografski film o svojem prvem možu, s katerim je bila poročena pet let.