Peklenska noč na Braču: požar se je približal Milni, evakuirali 227 ljudi, poškodovanih več objektov (VIDEO in FOTO)

Stanje na požarišču na Braču je bilo v nedeljo zjutraj mirnejše, vendar je na območju še vedno pihala močna burja. Za gasilci je težka noč, saj so morali med 23. in 3.30 braniti hiše in druge objekte pred ognjem. Zaradi širjenja požara je bilo z ogroženih območij umaknjenih 227 ljudi, dve osebi sta bili lažje poškodovani. Glavni del požarne fronte se je pomaknil proti zahodnemu delu polotoka, proti zalivoma Osibova in Baterija, je povedala načelnica občine Bol Katarina Marčić.

Gasilci so ponoči branili posamezne hiše in druge objekte na ogroženem območju. Kljub njihovim prizadevanjem je ogenj nekatere objekte poškodoval. Skupno so 227 ljudi umaknili v Supetar, Postiro in Bol. Po doslej znanih podatkih sta bili dve osebi lažje poškodovani. Zjutraj je bilo stanje mirnejše, vendar je burja še vedno oteževala razmere. Gasilci so nadaljevali gašenje in zavarovanje območja. Pri gašenju iz zraka so sodelovali štirje kanaderji.

FOTO: Vatrogasci 193

Na pomoč so prišli gasilci iz Splita. FOTO: Vatrogasci 193

Načelnica občine Bol Katarina Marčić je zjutraj sporočila, da je za gasilci še ena težka in neprespana noč. Po njenih besedah so bile razmere na območju Milne v posameznih trenutkih kritične, vendar so se nato občutno izboljšale. Glavnina požarne fronte se je pomaknila proti zahodnemu delu polotoka, proti zalivoma Osibova in Baterija. Del gasilskih enot je ostal na območju ribogojnice, kjer so ponoči obranili več ogroženih objektov. Razmere na območju stoletnega borovega gozda so bile še vedno negotove, gasilci pa so nadaljevali obrambo objektov.

Ponoči je bilo več sto ljudi z ogroženega območja nameščenih v sprejemnih centrih in hotelih. Pri tem so sodelovali lokalne službe, policija, turistične skupnosti in Rdeči križ.

Evakuirali okoli 200 ljudi

Glavni gasilski poveljnik Slavko Tucaković je za Radio Sljeme povedal, da so zaradi širjenja požara proti zalivom, kjer je bilo veliko ljudi, med njimi tudi tujih gostov, izvedli delno evakuacijo. Evakuirane so namestili v športno dvorano v Supetru in pastoralnem centru v Postirah. »Za zdaj je okoli 200 ljudi nameščenih na varnem. Vsi so dobro in nimamo informacij o hujših poškodbah,« je povedal Tucaković. Dodal je, da je bilo nekaj primerov vdihavanja dima, vendar za zdaj ni podatkov o resnejših posledicah.

Po njegovih besedah je ogenj poškodoval tudi del objektov. Obseg škode bodo lahko natančneje ocenili, ko se bo zdanilo.

FOTO: Zvonimir Barisin/pixsell Pixsell

FOTO: Ivo Cagalj/Pixsell

Gasilci rešili letovišče Gava

Razmere so bile ponoči posebej dramatične v bližini letovišča Gava v zalivu Osibova pri Milni. Ogenj se je nevarno približal velikemu kompleksu, vendar so ga gasilske enote uspele obraniti. Požar je ogrožal tudi objekte na območju stoletnega borovega gozda, kjer so gasilci nadaljevali obrambo stavb. V soboto zvečer so se pojavile informacije, da naj bi bila zaradi požara predvidena evakuacija Milne, vendar so jih pozneje zanikali. Razmere na terenu so bile zelo dramatične, zaradi česar je prihajalo tudi do nasprotujočih si informacij.

Županja Supetra Ivana Marković je pozno zvečer zanikala, da bi bila odrejena evakuacija Milne. Sprejemni center, kjer so prebivalci lahko dobili informacije in pomoč, je bil urejen v prostorih prostovoljnega gasilskega društva Milna. Tam so bili prisotni tudi predstavniki policije in nujne medicinske pomoči. Turistična skupnost mesta Supetar je okoli polnoči prebivalce Supetra, Mirce, Splitske, Škripa in drugih z ognjem neogroženih krajev na Braču pozvala, naj pomagajo prebivalcem Milne, ki potrebujejo nastanitev.

Ogenj zajel okoli 3000 hektarjev

Velik požar na zahodnem delu Brača je izbruhnil v četrtek na območju Ložišć. Ogenj je najprej zajel travo, nizko rastlinje in makijo na zelo težko dostopnem terenu, nato pa ga je močan jugo hitro ponesel proti Ložišćem in Bobovišćem. Požar, ki so ga gasilci dan prej že spravili pod nadzor, se je znova razplamtel, ko je območje zajela močna burja. Napovedani dež je zajel druge dele Brača, požarišče pa je ostalo suho. Zaradi močnega vetra protipožarna letala nekaj časa niso mogla vzleteti.

FOTO: Ivo Cagalj/Pixsell

FOTO: Ivo Cagalj/Pixsell

Ogenj se je nato širil proti zahodu in jugozahodu otoka. Ogrožal je objekte v zalivu Maslinova, širil se je proti puščavi Blaca in se približeval območju Milne. Po dosedanjih podatkih je ogenj zajel okoli 3000 hektarjev makije, nizkega rastlinja in borovega gozda. V soboto je bilo na terenu 176 gasilcev s 53 vozili, pri gašenju pa so sodelovali tudi kanaderji in letala Air Tractor. Po zračnem ogledu so v Milni sklicali krizni štab, na katerem so se dogovorili o razporeditvi gasilskih enot in nadaljnjih ukrepih.

Razmere so se v soboto zvečer znova poslabšale. Burja je ogenj potiskala proti Milni, zato so prek sistema SRUUK prebivalce opozorili, naj bodo previdni in upoštevajo navodila pristojnih služb. Hrvaška gasilska skupnost je pozno zvečer sporočila, da evakuacija Milne takrat ni bila odrejena in da objekti na Braču niso bili neposredno ogroženi. Gasilci so kljub temu ostali na terenu in nadaljevali boj z ognjem. Zaradi zahtevnega terena, močnega vetra in suhega rastlinja so razmere še vedno nepredvidljive, poroča Jutarnji.hr.