  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA HAVAJIH

Peklenska predstava za turiste

Vulkan Kilauea na Havajih že več kot leto dni redno bruha lavo in privablja obiskovalce.
V teh dneh je spet zasijal v vsej svoji veličini. FOTO: Afp
V teh dneh je spet zasijal v vsej svoji veličini. FOTO: Afp
Ju. P.
 14. 1. 2026 | 09:10
1:46
A+A-

Vulkan Kilauea na Havajih je v teh dneh spet zasijal v vsej svoji veličini, ko je spektakularno izbruhnil curek lave, in tako še enkrat potrdil sloves enega najaktivnejših vulkanskih območij na svetu, poroča AFP. Kilauea že več kot leto dni namreč redno bruha na tisoče ton lave – stopljenih kamnin in plinov.

Njegov sosed Mauna Loa je največji vulkan na svetu.

Po podatkih ameriških vulkanologov z Geološke službe ZDA (USGS) razbeljena lava izbruhne več kot 460 metrov visoko, plameni in dim pa se dvigajo celo do šest kilometrov v nebo. Takšni izbruhi običajno trajajo približno en dan, vendar lahko izpustijo tudi do 100.000 ton žveplovega dioksida. Plin reagira z ozračjem in ustvarja vidno meglo, znano kot vog – vulkanski smog, ki lahko povzroči težave z dihanjem in druge zdravstvene zaplete. Ob tem v zrak letijo tudi drobni koščki vulkanskega stekla, znani kot lasje Pele po boginji havajskih vulkanov Pele. Ti koščki so zelo ostri in lahko povzročijo draženje kože in oči.

Zaenkrat ni nevarnosti

Na srečo izbruh zaenkrat ne predstavlja neposredne nevarnosti za človeška naselja, saj je območje že skoraj dve desetletji zaprto za javnost. Kilauea je znan po svoji aktivnosti, saj bruha relativno redno že od leta 1983. Kljub temu je manjši od svojega soseda Maune Loe, največjega vulkana na svetu, vendar je mnogo bolj aktiven in redno navdušuje turiste; ti kar s helikopterji prihajajo občudovat njegove peklenske predstave.

Obiskovalci prihajajo z vsega sveta. FOTO: Marco Garcia/Reuters
Obiskovalci prihajajo z vsega sveta. FOTO: Marco Garcia/Reuters

Več iz teme

vulkanHavajikilaueaturizem
ZADNJE NOVICE
09:22
Lifestyle  |  Stil
AVTOMOBILSKI TRG

Lani več elektrificiranih avtomobilov

Bencinski pogon je še vedno daleč pred vsemi, a je lani nekaj tržnega deleža izgubil, enako velja za dizelski motor.
Gašper Boncelj14. 1. 2026 | 09:22
09:10
Novice  |  Svet
NA HAVAJIH

Peklenska predstava za turiste

Vulkan Kilauea na Havajih že več kot leto dni redno bruha lavo in privablja obiskovalce.
14. 1. 2026 | 09:10
09:03
Novice  |  Svet
POSNETEK, KI BURI AMERIKO

Donald Trump izgubil živce in pokazal sredinec (VIDEO)

Ameriški predsednik je med obiskom Fordove tovarne v Michiganu gesto pokazal protestniku.
14. 1. 2026 | 09:03
09:00
Bulvar  |  Suzy
ZAROČENA

Damiano David in Dove Cameron zaročena po dveh letih zveze (Suzy)

Sedaj sta na družbenih omrežjih objavila več fotografij, na katerih izstopa pomenljiv nakit.
14. 1. 2026 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
PRIDOBITEV

Na obzorju nov škandal? Princ William zaposlil agentko za krizno komuniciranje

Valižanska princ in princesa sta v svojo ekipo pozdravila izkušeno strokovnjakinjo.
14. 1. 2026 | 09:00
08:39
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
NI BIL NA POVODCU

Nevarni pes Oli najprej pokončal mačko, zdaj raztrgal ljubkega Fendija

Žalostni incident na Koroškem se je zgodil na zadnji dan minulega leta.
14. 1. 2026 | 08:39

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki