Peklenska predstava za turiste

Vulkan Kilauea na Havajih je v teh dneh spet zasijal v vsej svoji veličini, ko je spektakularno izbruhnil curek lave, in tako še enkrat potrdil sloves enega najaktivnejših vulkanskih območij na svetu, poroča AFP. Kilauea že več kot leto dni namreč redno bruha na tisoče ton lave – stopljenih kamnin in plinov.

Njegov sosed Mauna Loa je največji vulkan na svetu.

Po podatkih ameriških vulkanologov z Geološke službe ZDA (USGS) razbeljena lava izbruhne več kot 460 metrov visoko, plameni in dim pa se dvigajo celo do šest kilometrov v nebo. Takšni izbruhi običajno trajajo približno en dan, vendar lahko izpustijo tudi do 100.000 ton žveplovega dioksida. Plin reagira z ozračjem in ustvarja vidno meglo, znano kot vog – vulkanski smog, ki lahko povzroči težave z dihanjem in druge zdravstvene zaplete. Ob tem v zrak letijo tudi drobni koščki vulkanskega stekla, znani kot lasje Pele po boginji havajskih vulkanov Pele. Ti koščki so zelo ostri in lahko povzročijo draženje kože in oči.

Zaenkrat ni nevarnosti

Na srečo izbruh zaenkrat ne predstavlja neposredne nevarnosti za človeška naselja, saj je območje že skoraj dve desetletji zaprto za javnost. Kilauea je znan po svoji aktivnosti, saj bruha relativno redno že od leta 1983. Kljub temu je manjši od svojega soseda Maune Loe, največjega vulkana na svetu, vendar je mnogo bolj aktiven in redno navdušuje turiste; ti kar s helikopterji prihajajo občudovat njegove peklenske predstave.