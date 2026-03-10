  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TRUMP NAPOVEDUJE KRATKO VOJNO

Pentagon razkriva, ameriški napadi na Iran v dveh dneh stali milijarde

60 odstotkov državljanov Trumpu ne zaupa.
FOTO: Henry Nicholls Afp
FOTO: Henry Nicholls Afp
STA, A. G.
 10. 3. 2026 | 18:38
 10. 3. 2026 | 18:38
2:35
A+A-

Ameriška vojska je v prvih dveh dneh napadov na Iran, ki so se začeli 28. februarja, samo za strelivo porabila 5,6 milijarde dolarjev (dobrih 4,8 milijarde evrov), ob sklicevanju na doslej še neobjavljeno poročilo Pentagona kongresu poroča časnik Washington Post. Večinoma naj bi šlo za stroške raketnih izstrelkov tomahawk, ki stanejo med 1,4 in 2,5 milijona dolarjev za kos, in raket za zračno obrambo. Vojna sicer ZDA trenutno stane okrog milijardo dolarjev na dan, je že prej poročal medij Daily Beast, vlada predsednika Donalda Trumpa pa bo kongres kmalu zaprosila za dodatna proračunska sredstva.

Trump je v ponedeljek izjavil, da bo vojna le kratkotrajna ekskurzija, kar je pomirilo svetovne finančne trge, ni pa točno povedal, koliko časa bo še trajala. Mark Cancian iz Centra za strateške in mednarodne študije je za Washington Post povedal, da je Pentagon začel seliti sisteme protiraketne obrambe iz Južne Koreje in širše indo-pacifiške regije na Bližnji vzhod. ZDA so doslej zaradi »prijateljskega ognja« izgubile tri lovska letala F-15 nad Kuvajtom, kar računu dodaja okoli 300 milijonov dolarjev stroškov. Obrambni proračun ZDA sicer za letos znaša 838 milijard, vojska je lani s Trumpovim zakonom o davčnih olajšavah in proračunu dobila še dodatnih 150 milijard. Ameriški vojni minister Pete Hegseth je dejal, da bo današnji dan doslej najintenzivnejši dan ameriških in izraelskih napadov na Iran, z najmočnejšim valom napadov na iranskem ozemlju.

60 odstotkov državljanov Trumpu ne zaupa

State Department je za vrnitve Američanov iz regije domov porabil 40 milijonov dolarjev. Po zakonu bi morali te stroške poravnati državljani sami, a se je državni sekretar Marco Rubio odločil, da temu tokrat ne bo tako. Po anketi inštituta Quinnipiac, objavljeni danes, vojni proti Iranu nasprotuje 53 odstotkov, podpira pa jo 40 odstotkov Američanov. Okoli 50 odstotkov jih meni, da bodo zaradi nje manj varni, približno 30 odstotkov pa, da bodo bolj. Podobne rezultate kažeta anketi CNN in Fox News, objavljeni prejšnji teden. Anketa CNN je ugotovila, da 60 odstotkov državljanov Trumpu ne zaupa, da bo sprejemal pravilne odločitve glede vojne.

60 odstotkov državljanov Trumpu ne zaupa.

Več iz teme

Mark CancianPentagonDonald Trumpnapadi na IranZDAmilijarde
ZADNJE NOVICE
19:01
Novice  |  Slovenija
OHRANJANJE STARIH OBIČAJEV

Prleški folkloristi so navdušili stanovalce Doma SeneCura Radenci (FOTO)

Starostnikom v domu je pri srcu ohranjanje starih običajev in kulturne dediščine.
10. 3. 2026 | 19:01
18:38
Novice  |  Svet
TRUMP NAPOVEDUJE KRATKO VOJNO

Pentagon razkriva, ameriški napadi na Iran v dveh dneh stali milijarde

60 odstotkov državljanov Trumpu ne zaupa.
10. 3. 2026 | 18:38
18:25
Bulvar  |  Domači trači
NEZADOVOLJNI NAD EVAKUACIJO

Slovenski igralec o evakuaciji z Bližnjega vzhoda: »Zgrožen sem nad nehvaležnimi ...«

»Vsako dolgo potovanje na drugi konec sveta moraš vedno vzeti kot avanturo z določeno mero tveganja,« je poudaril.
10. 3. 2026 | 18:25
18:15
Lifestyle  |  Stil
KRALJI PREŽIVETJA

Populacija domačih vrabcev v zadnjih desetletjih upada

Vrabec človeka spremlja že od kamene dobe, 20. marca imajo ti ljubki ptički svoj dan.
10. 3. 2026 | 18:15
18:00
Lifestyle  |  Stil
SKRIVNOSTI

Pet najpogostejših temnih skrivnosti

Če vas obremenjuje skrivnost, ki jo nosite v sebi, vas bo morda potolažilo dejstvo, da niste edini.
10. 3. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTORLOGIJA

Zvezdni odsev: proti koncu dneva Jupiter zaključuje svojo retrogradno fazo

Lunina modrost in planetarni plesi za 11. marec 2026.
Aljoša Kavčič10. 3. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
Promo
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
Promo
Novice  |  Slovenija
PETROL

80 let slovenskega podjetja, ki je zaznamovalo naš vsakdan

Petrol s skoraj 600 prodajnimi mesti v petih državah, v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori, ter z mrežo več kot 680 električnih polnilnic podpira mobilnost nove dobe. Z raznolikim portfeljem oskrbe z energenti in proizvodnje energije iz obnovljivih virov je prisoten tudi v Italiji in Avstriji.
4. 3. 2026 | 18:30
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bi to lahko spremenilo Evropo?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
Promo
Novice  |  Slovenija
PETROL

80 let slovenskega podjetja, ki je zaznamovalo naš vsakdan

Petrol s skoraj 600 prodajnimi mesti v petih državah, v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori, ter z mrežo več kot 680 električnih polnilnic podpira mobilnost nove dobe. Z raznolikim portfeljem oskrbe z energenti in proizvodnje energije iz obnovljivih virov je prisoten tudi v Italiji in Avstriji.
4. 3. 2026 | 18:30
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bi to lahko spremenilo Evropo?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELIKA GORICA

Mislili smo, da nas tik ob meji nič več ne more presenetiti

Destinacija, ki temelji na izkušnjah, dostopnosti ter vsebini z identiteto in zgodbo.
4. 3. 2026 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Izlet
INTERNET

Pozabite na razgled: danes na dopustu šteje še nekaj drugega

Hrvaška je med najbolj zaželenimi destinacijami za digitalne nomade in družine in zanje so pri A1 Hrvaška razvili posebno ponudbo.
4. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANA FESTIVAL

Nekaj velikega se vrača v mesto

Osrednja poletna kulturna prireditev Slovenije.
4. 3. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ILIRIJA RESORT

Popoln pobeg za družine? Ta kraj preseneča na vsakem koraku

Ilirija Resort v Biogradu na moru leži tik ob morju in je edinstven po tem, da združuje bivanje na plažiz bližino središča mesta.
4. 3. 2026 | 14:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Lifestyle  |  Izlet
GREM Z VLAKOM

Slovenske železnice razkrivajo prizor, ki bi lahko spremenil pogled na jutri

Trajnostne spremembe se pogosto začnejo s preprosto, a premišljeno idejo, ki jo skupnost hitro ponese naprej.
4. 3. 2026 | 20:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki