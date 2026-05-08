Pentagon z dokumentov o NLP umaknil oznako tajno, ogleda si jih lahko vsak (FOTO)

Ameriško ministrstvo za vojno je danes objavilo prvo od novih, še nikoli videnih datotek o neidentificiranih oziroma neznanih anomalnih pojavih, kot po novem označujejo pojave, ki smo jih nekoč poznali kot neznane leteče premete. Ukaz za objavo je dal sam predsednik Donald Trump, ki želi, da se začne postopek odstranjevanja oznak 'tajno' z vladnih datotek, povezanih z omenjenimi pojavi. »Noben drug predsednik ali administracija v zgodovini ni sledil tej ravni preglednosti neznanih anomalnih pojavov,« so ob tem sporočili iz Pentagona. »Prebivalci Amerike lahko zdaj dostopajo do nič več tajnih datotek zvezne vlade o neznanih anomalnih pojavih. Najnovejši videoposnetki, fotografije in izvirni dokumenti so na enem mestu, za ogled pa ne potrebujete dovoljenja. Medtem ko so si prejšnje administracije prizadevale diskreditirati ali odvrniti ameriško ljudstvo, se predsednik Trump osredotoča na zagotavljanje čim večje transparentnosti za javnost, ki si lahko na koncu sama ustvari mnenje o informacijah, ki jih vsebujejo te datoteke,«so še zapisali v Pentagonu.

Minister za vojno Pete Hegseth je ob tem zgodovinskem trenutku dodal: »Ministrstvo za vojno in predsednik Trump želita zagotoviti preglednost in transparentnost glede razumevanja naše vlade o neidentificiranih anomalnih pojavih. Te datoteke, skrite za oznakami zaupno, že dolgo podžigajo takšna in drugačna ugibanja – in čas je, da se ljudje sami prepričajo o njihovem obstoju.« Nekaj besed je ob tem zgodovinskem trenutku javnosti namenil tudi direktor zveznega preiskovalnega urada Kash Patel: »FBI je ponosen, da stoji ob boku predsednika Trumpa in naših partnerjev pri tej prelomni objavi dokumentov o neznanih anomalnih pojavih. Ameriško ljudstvo ima prvič v zgodovini neomejen dostop do razkritih vladnih datotek o neidentificiranih anomalnih pojavih – raven preglednosti, ki je ni zagotovila nobena prejšnja administracija. Medtem ko se te datoteke še naprej pregledujejo in objavljajo, so lahko ameriški ljudje prepričani, da njihova varnost ostaja naša najvišja prioriteta.«

Vsak naj si sam ustvari mnenje, kaj je na posnetku, pravijo. FOTO: Pentagon