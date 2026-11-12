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MOŽEN SCENARIJ

Objavili neverjeten scenarij: vse se začne s smrtjo Vladimirja Putina januarja 2027

Marca 2027 Kremelj razglasi »nekdanjega generala ruske varnostne službe« za Putinovega uradnega naslednika.
74-letni Putin umre »naravne smrti« januarja prihodnje leto, predvideva omenjeni scenarij. FOTO: Pavel Bednyakov Via Reuters
74-letni Putin umre »naravne smrti« januarja prihodnje leto, predvideva omenjeni scenarij. FOTO: Pavel Bednyakov Via Reuters
B. K. P.
 12. 11. 2026 | 18:15
 12. 11. 2026 | 18:38
3:38
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Vplivni ameriški strokovnjaki, združeni v korporacijo Rand, ki izvaja raziskave za ameriško vlado in Pentagon, so objavili možen scenarij za prihodnji razvoj dogodkov v Rusiji in Natu, po katerem bi ruski voditelj Vladimir Putin lahko umrl v naslednjih treh mesecih. Po hipotetičnem scenariju Randa, ki razvija rešitve za zahtevne izzive v javni politiki, nacionalni varnosti, zdravstvu in tehnologiji, 74-letni Putin umre »naravne smrti« januarja 2027. Po tem scenariju nadaljnjega razvoja dogodkov Putin za seboj pusti »vakuum moči«, varnostne službe pa v bitki za predsedniški položaj premagajo politične elite. Marca 2027 Kremelj po scenariju Rand razglasi »nekdanjega generala ruske varnostne službe« za Putinovega uradnega naslednika. Analitiki poudarjajo, da gre za »hipotetični scenarij«, ne za napoved prihodnjih dogodkov, in da gre za enega od več možnih scenarijev. 

Po tem scenariju v nadaljnjem razvoju dogodkov nova ruska vlada aprila 2027 sklene premirje z Ukrajino v zameno za delno odpravo sankcij, vendar mirovna pogajanja do julija zastanejo, ker se cilji Kremlja niso spremenili - Moskva ohranja svoje čete na okupiranih ozemljih in jih šteje za del svojega ozemlja. Do januarja 2028 novi predsednik Ruske federacije začne nadomeščati Putinove najbližje sodelavce v Kremlju z ljudmi, ki so mu zvesti, a se hkrati sooča z vse bolj izrazito gospodarsko in socialno krizo, tudi zaradi velikih izgub v vojni z Ukrajino. Ker nima tako močne podpore kot Putin, po Randovem scenariju novi predsednik postopoma pade pod vpliv provojnih »jastrebov«, ki zahtevajo ostre ukrepe proti Natu. V letu 2028 Moskva sproži hibridno kampanjo proti evropskim članicam zavezništva.

Nato na pomoč Estoniji

Ko gre za položaj Združenih držav Amerike v teh dogodkih, se ZDA po analitičnem scenariju za leto 2029 soočajo s krizo v Južni Ameriki, ki jo je prizadel val nasilja in konfliktov. Kremelj, ki računa na to, da bo Washington zaposlen z reševanjem problemov na lastni celini, ukaže vojaško operacijo proti Estoniji. Po Randovem scenariju se operacija začne maja 2030. Moskva z uporabo obstoječih vezi z rusko govorečo skupnostjo v Estoniji organizira proteste v Narvi. Ti se razvijejo v izgrede, ki jih estonske oblasti zatrejo s silo. V odgovor novi predsednik Ruske federacije pošlje vojake v Narvo pod pretvezo zaščite rusko govorečega prebivalstva. Nato se v nasprotju s pričakovanji Kremlja odzove z aktivacijo 5. člena Severnoatlantske pogodbe in v Estonijo pošlje vojake, ki naj bi državo branili. Do junija bodo med ruskimi silami in vojaškimi silami zavezništva potekali odprti boji, ki bodo po Randovem scenariju trajali do oktobra 2030.

Po zavzetju Narve ruski predsednik razglasi konec vojaške operacije in Natu ponudi premirje. Do januarja 2031 še vedno velja premirje, vendar mirovna pogajanja zastanejo. »Soočen z možnostjo še enega 'zamrznjenega' konflikta in vse večje destabilizacije Evrope, Nato izgublja verodostojnost, kar vodi v negotovo in nestabilno varnostno okolje – kar postavlja pod vprašaj prihodnost evropske varnosti,« poročilo Randa povzema Jutarnji list.

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